Нехватка автобусов, реновация и новый мусорный полигон: Что хотят спросить губернатора Беглова простые жители Петербурга

Петербуржцы практически в один голос просят отменить закон о второй реновации. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В субботу, 28 января, губернатор Петербурга Александр Беглов вновь проведет прямую линию. Начать отвечать на вопросы петербуржцев чиновник планирует с 16.00 в прямом эфире на своей странице «ВКонтакте» и на телеканале «Санкт-Петербург». «Комсомолка» оценила, какие вопросы уже успели собраться в комментариях на странице губернатора и что особенно беспокоит горожан.

В лидеры, судя по количеству «лайков», выбилась тема об отмене закона о КРТ – комплексном развитии территорий. Или второй реновации, обещающей сносить пятиэтажные «хрущевки» целыми кварталами. Сейчас действие закона поставили на паузу, чтобы подумать над доработкой. Однако горожан такой расклад не устраивает – отмену да и только!

- Мы не хотим переезжать. Никто не имеет права отбирать у нас жилье. У моей семьи эта хрущевка – единственная квартира. Мы живем как на вулкане, не можем вкладываться в квартиру, так как нас могут принудительно выгнать, - жалуется Светлана Сорокина.

Горожане практически в один голос говорят, что специально покупали квартиры в малоэтажном районе с социальной инфраструктурой под боком, довольны площадью, парковками и шумоизоляцией. Каждый второй заметил, что несет на плечах груз ипотеки, повторить который из-за вынужденного переезда будет почти невозможно.

Страх за фонтаны Петергофа настиг местных жителей совсем недавно - у истоков реки, питающей фонтаны, собираются построить мусорный полигон. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сразу несколько вопросов коснулись Петергофа. Одни его жители попросили прояснить вопрос со строительством мусорного полигона в истоках водоподводящей системы уникальных фонтанов. Мельничный пруд в деревне Глядино Ломоносовского района – кормилец реки Шингарки, питающей фонтаны. Комплекс по переработке отходов планируют построить в 10 километрах от Петергофа. Жители просят сделать территорию заповедной.

- Это губительно прежде всего для людей, для жителей Петергофа и Ленинградской области - о какой благоприятной среде может идти речь, если это проект будет реализован? И система фонтанов безусловно пострадает. Вся страна гордится Петергофом и его фонтанами, люди со всех уголков приезжают сюда. Будет ли такой поток туристов, если у истока фонтанов появится мусорный полигон? - вопрошает Мария Климова.

Другие местные жители интересуются, когда же власти восполнят дефицит обещанных автобусов и школ. Петербуржец Тагир Зямилев отдельно просит организовать и школьные автобусы, чтобы детям с Парковой улицы было безопасно и быстро доезжать до своего учреждения. Мужчину поддерживают соседи.

- При отсутствии общественного транспорта в районе дети вообще лишены возможности добраться до образовательных учреждений, если в семье нет личного авто, - добавила Анастасия Усачева.

Нехватка автобусов, школ и детских садиков - тоже одна из насущных проблем горожан. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Звучат в комментариях вопросы о выросших тарифах на коммунальные услуги, о самых дорогих в стране ценах на проезд, о платных парковках в Адмиралтейском районе, о строительстве здания для налоговой службы под окнами школы в Калининском районе, о сохранении здания ВНИИБ на 2-м Муринском проспекте. Практически каждое из предложений нашло десятки комментариев поддержки.

Судя по опросу «КП» в телеграм-канале, наших читателей больше всего беспокоят выросшие тарифы ЖКХ. На втором месте – вопросы о нехватке школ, садиков и больниц. На третьем – вопросы о транспорте, дорогах и КРТ (второй реновации).

«Комсомолка» вместе с петербуржцами посмотрит прямую линию губернатора и расскажет об ее итогах. Следите за обновлениями на сайте spb.kp.ru.

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