120 монет царской России за 6 миллионов рублей украли у пенсионера из Петербурга

Петербургский пенсионер лишился клада времен царской России. Фото: Олег ЗОЛОТО

Неизвестный украл 120 монет царской России у безработного пенсионера из Петербурга. Утром в субботу, 28 января, 65-летний мужчина ушел прогуляться, а когда вернулся в свою квартиру на улице Замшина в Калининском районе, то заметил пропажу целого сокровища. Кто-то стащил у него не только монеты, но и старинное кольцо, внутри которого были пять бриллиантов. Не нашлись и дорогие золотые серьги. В панике пенсионер позвонил в полицию и потребовал найти воришку. Но зацепок пока нет.

- Общий ущерб от кражи оценили в шесть миллионов рублей. Сейчас сотрудники полиции пытаются разыскать воров. Вскоре будет возбуждено уголовное дело, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По информации источника «КП-Петербург», в квартире пенсионера нет сигнализации. Следователи заметили, что и окна, и двери квартиры никто не взламывал. Вероятно, у вора был ключ от квартиры. Пенсионер пока не делился догадками, кто мог позариться на его царский клад.

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