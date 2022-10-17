Берцы за две тысячи и камуфляж по скидке: Сколько стоит военная экипировка для мобилизованных на «Апрашке» и в магазинах Петербурга

Теперь на шоппинге чаще встречаешь мужчин, а не женщин как это было раньше. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Спальный мешок, туристический коврик, костюм-«горка», термобелье, берцы - раньше таким набором разживались только опытные походники. А теперь эти товары стали почти столь же популярными, как маски и перчатки в ковидные времена. Получившие повестки петербуржцы и их родные штурмуют туристические и охотничьи магазины. Но цены там такие, что глаза на лоб лезут. Зато есть старая добрая «Апрашка». Туда журналист "КП-Петербург" и отправилась в поисках гардероба мобилизованного.

В одних магазинах толпы мужчин, в других пока свободно. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

КАМУФЛЯЖ? ПОЛНО!

Апраскин двор затихает только по ночам, а в остальное время суток здесь суета и активная торговля. На самый известный вещевой рынок Петербурга я пришла в первой половине буднего дня в надежде не наткнуться на очереди. Ожидала увидеть на «Апрашке» ту же картину, что и на столичном «Садоводе»: вместо «абибасов» - ряды берцев, вместо трикотажа - камуфляж.

Но ожидания не оправдались: на «Апрашке» все, как обычно, будто никто и не объявлял частичную мобилизацию.

Отделов, где продают нужную амуницию, на Апрашке не так много. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- У вас камуфляж продается? Охотничий магазин, может, есть? - спрашиваю у первого попавшегося торговца кроссовками.

- Полно! Один на входе на рынок, еще несколько внутри. Сейчас покажу, - с акцентом отвечает продавец.

НЕ БЕРЦЫ, А ВЕРНАЯ СМЕРТЬ

Спустя несколько минут уже вхожу в павильон, у которого, словно стражники, стоят манекены в камуфляже. На прилавках кучи одежды, в коробке с надписью «Сапоги-берцы» - обувь. Кстати, гибрид сапогов и берцев видим впервые, но цена соблазняющая - 1300 рублей.

- А обычные берцы есть?

Выбора обуви много, но качество их оставляет желать лучшего. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Две последние пары остались, остальные разобрали. На свою ножку легко найдете. А вот размера 41 и больше уже вряд ли, - суетится торговец амуниции.

Девушка-продавщица, которая здесь на подхвате, тем временем сует мне в руки пару ботинок:

- 2500, берите: кожа, качество.

На рынке зато дадут почувствовать себя Золушкой. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Но на вид не скажешь. Клей размазан по всей подошве, даже шнурки не вызывают доверия. После примерки на носках остается черная грязь от внутренней части ботинка. Ну, а что вы хотели?

- Девушка, да не берите вы такие. Это шлак! Они разваляться в лучшем случае через месяц. А на «огневой» им вообще придет верная смерть, - слышу тихий голос мужской голос.

Поднимаю голову - рядом стоит паренек в камуфляже. Говорит, повестка пришла неделю назад. Чтобы закупиться вещами из списка, взял увольнительную в части - и бегом на шопинг.

- Что на «Апрашке», что в магазинах уже все разобрали. Бегаю по рынку три часа - ничего так и не купил. Рюкзаков на 90 литров нет, спальников и ковриков тоже. А что и находится из списка, качество такое, что сами понимаете…, - жалуется резервист.

Продавцы не успевают привозить новый товар, раскупают все очень быстро. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ЖИЛЕТОВ И ПРИЦЕЛОВ НЕТ

В поисках качества иду дальше. Через 100 метров натыкаюсь на палатку с пятнистой одеждой. Народу битком.

- У нас очередь, подождите, - осекает у входа уроженец ближнего зарубежья.

- Спрос-то у вас, как никогда раньше, поди?

- Не то слово! Как с цепи сорвались. Но я в хорошем смысле: Родину защищать надо. За нами победа. Но товар не успеваем привозить - покупают оптом.

Камуфляжные костюмы есть на любой размер и кошелек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Внутри толпа озадаченных мужчин снует у прилавков. Камуфляжных костюмов хоть завались, на любой размер и вкус, а вот мелочи в дефиците. Каждые пять минут кто-то да забежит с вопросом: «Тактические налокотники есть?», - и, получив отрицательный ответ, бежит в другую сторону. На исходе фонарики вместе с батарейками, такая же история с рюкзаками на 90 литров и больше.

- Костюмы-«горка» хорошие, отечественные - из Екатеринбурга. Дешевле нигде не найдете, - продавец предлагает сторговаться на 2600 рублей.

Берцы тоже в наличии, но с большими размерами и тут беда. Качество на троечку. Перчатки и термобелье есть, причем дешевле, чем в магазинах, почти в два раза. Правда, сколько они прослужат, бойцы узнают только на месте.

Сколько стоит одежда для резервистов на рынке. Фото: Ольга ЖУК

А вот бронежилетов, прицелов и прочей военной амуниции на «Апрашке» нет. Зато можно купить «разгрузку» (он же «плитник» - жилет с большим количеством карманов для снаряги. К нему можно докупить защитные металлические пластины.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В магазинах аншлаг

В магазинах туристического снаряжения и спецодежды тоже аншлаг. Продавцы говорят, что с февраля с поставками импортной амуниции начались проблемы.

- У нас были раньше перчатки, костюмы, защита на ноги и руки из Европы. В марте продали последнее, и больше поставок нет. Партнеры перестали везти все, что может теоретически использоваться армией, так что ассортимент сильно убавился, - отмечают в крупном петербургском магазине спецодежды.

А вот берцы уже в дефиците. Остались только маленькие размеры. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

КОНКРЕТНО

Гардероб резервиста

В Интернете уже тысячи советов от бывалых военных, что из вещей пригодится в зоне СВО. Да и в военкоматах дают списки. Я проштудировала несколько и составила перечень самого важного, что лишним точно не будет:

- Минимум два комплекта формы (можно «горку»)

- Термобелья комплекта два-четыре

- Трусы, обычные и шерстяные носки

- Тактические и теплые перчатки

- Берцы или тактические кроссовки.

- Подшлемник (подойдет теплая спортивная шапка или балаклава)

- Спальный мешок и туристический коврик

- Хороший тактический рюкзак с большим количеством карманов, лучше на 90 литров и больше

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