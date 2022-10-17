Эксперты: На заводе «Ниссан» в Петербурге будут собирать китайские авто под российской маркой

Что ждет завод "Ниссан" в Петербурге Фото: "Ниссан"

«Информационный вакуум», - так сотрудники описывают ситуацию на бывшем заводе «Ниссан» в Петербурге. Новость о том, что на предприятии могут начать производство машин китайского автоконцерна «Фав», их удивила. А вот для специалистов автомобильной отрасли кооперация «КАМаза» с «Фавом» сюрпризом не стала.

ИСТОРИЯ ПОВТОРЯЕТСЯ

Недавно Минпромторг сообщил, что российские активы японского концерна «Ниссан» перейдут подведомственному ему Научному автомобильному и автомоторному институту «НАМИ». Теперь стало известно, что производить там будут китайские «Фавы» при посредничестве «КАМаза». С представителями Поднебесной уже идут переговоры.

По словам экспертов, «НАМИ» будет выступать номинальным собственником. Сборкой автомобилей займутся сотрудники завода под руководством иностранной компании - необязательно «Фав», но точно китайской. А «КАМаз» в этой цепочке нужен юридически - чтобы «Фав» не попал под санкции.

- В 1960-е советский «АвтоВАЗ» закупил в качестве образца итальянский «Фиат», потому что не мог в достаточном объеме и хорошем качестве делать свои автомобили. Сейчас ситуация повторяется: Россия закупит китайские образцы, чтобы в будущем делать что-то свое, - отмечает председатель правления ассоциации перевозчиков «Межрегионавтотранс» Сергей Храпач. - При этом сейчас российские машины по большому счету состоят из импортных деталей. В связи с этим я уверен, что через пять лет российский рынок будет полностью состоять из китайских машин.

ЦЕНА ВОПРОСА

Ключевую роль в наводнении России «китайцами», полагает Храпач, сыграют демпинговые цены. Благодаря им удастся завоевать потребителя. В будущем он будет покупать только китайские запчасти, а обслуживать машины станут только китайские компании. Разве что японский «Ниссан» вернется в Россию. На возобновление производства в прежних цехах - в том числе в Петербурге - у него, согласно контракту, есть шесть лет.

Схема, считают специалисты, будет такая же, как на бывшем заводе «Рено» в Москве. Там под брендом «Москвич» сейчас хотят наладить выпуск автомобилей партнера «КАМаза» - китайского автоконцерна «Джак».

- Все стороны заинтересованы в том, чтобы предприятие вновь заработало, чтобы был сохранен трудовой коллектив. Из кандидатов сейчас могут рассматриваться только китайские партнеры, - отмечает автоэксперт Игорь Моржаретто. - Российская компания будет закупать у китайского партнера машинокомплекты, которые станут на первых этапах собирать в Петербурге методом крупноузловой сборки и продавать в России под отечественной маркой.

ВОПРОС - РЕБРОМ

А что дальше?

Игорь МОРЖАРЕТТО, автоэксперт:

- Все иностранные производства, работающие в России, кроме тульского завода «Хавейл» (китайская марка), рано или поздно будут либо законсервированы, либо проданы, либо переданы за условную сумму с возможность обратного выкупа в течение какого-то времени. В нынешних условиях продолжают работу они не могут.

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