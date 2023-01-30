«Он был и на коне, и под конем»: вдова Виктора Проскурина почтит память актера исповедальным перфомансом в Петербурге

В последнее 12 лет жизни Виктора Ирина была для него не только женой, но и директором. Фото: архив Ирины Хонда

В золотом Фонде российского кинематографа навсегда останутся выдающиеся роли Виктора Проскурина, такие как Генка Ляпишев из «Большой Перемены», купец Вожеватов из «Жестокого романса», Капитан Блинов из «Выйти замуж за капитана» и многие другие. Суровый вид. Неприступность. Холодные цепкие глаза – все это образ, который артист носил по жизни, как маску. И только близкие знали, какой он был на самом деле – нежный, добрый, ранимый и немного грустный. Грустный клоун.

В последнее 12 лет жизни Виктора Проскурина Ирина Хонда была для него не только женой, верной подругой, но и директором. Помогла во всем: от читки сценариев до выбора ролей. Порой объясняла молодым российским кинематографистам, что неприлично приглашать на кастинг народного артиста. И даже пыталась помирить супруга с Марком Захаровым (в 90-х актер ушел из «Ленкома» из-за творческих разногласий с режиссером).

Кстати, познакомилась пара именно в этом театре. Виктор Алексеевич тогда вручил Ирине визитку со стихотворением: «Под окном осины. Я любил не многих. Но, однако сильно» и добавил, что звонить можно в любое время, даже ночью…

- Иногда мне кажется, что мы были самыми несчастными людьми на свете, а иногда, что самыми счастливыми, - говорит Ирина. Я помню его разным. И на коне, и под конем.

За два с половиной года после смерти артиста она написала пьесу, основанную на истории их любви, и вскоре закончит книгу.

- У нас с Виктором Алексеевичем был творческий тандем и доверительный союз. Мы сделали вместе несколько проектов, в том числе «Проскуринские четверги» в онлайне. И я эту идею не забросила. Буду выкладывать в свой одноименный Ютуб канал отрывки из фильмов с его участием, приглашать людей, которые могут поделиться воспоминаниями о нем и подключать к обсуждению аудиторию. Хочу, чтобы артиста помнили и знания о его профессиональном качестве сохранились.

В моноспектакле, который Ирина представит в арт-пространстве Domina St. Petersburg, прозвучат и отрывки из пьесы, и фрагменты из книги. Ирина поделится опытом жизни с таким человеком, когда быть ЗА мужем - это честь. Расскажет о своих снах и переживаниях, о том, как жить после… Зрители смогут задать вопросы и услышать голос Виктора Проскурина из спектакля «Жизнь - удача в лабиринтах», поставленный совместно в 2010 году.

Сбор гостей 8 февраля на наб. реки Мойки, 99 в 19:30.