Виктор Бут: «Я жду подходящий момент, чтобы отправиться на спецоперацию в зону боевых действий»

Виктор Бут отправится в зону боевых действий Фото: Иван МАКЕЕВ

Вернувшийся из заключения в американской тюрьме Виктор Бут сейчас активно строит планы на будущее. Как заявил предприниматель, он рассматривает предложения о работе, которые ему поступают, и думает над тем, будет ли он открывать свой бизнес. В это же время Виктор активно занимается и общественной деятельностью. Недавно Бут посетил Луганск. А теперь он планирует и отправиться в зону боевых действий. Об этом Виктор Бут заявил spb.kp.ru.

- Я отправлюсь в зону боевых действий, как только появится возможность, - пояснил spb.kp.ru Виктор Бут. - Естественно, я хочу встретиться с бойцами, чтобы спросить, чем можно помочь, узнать их настроение, посмотреть своим глазами, что происходит на передовой.

Виктор Бут делал в тюрьме вырезки из "КП"

Виктор Бут также поделился с spb.kp.ru, что он уже посетил Крым.

По словам Виктора Бута, сейчас на Украине уже уничтожены все танки советского производства. Поэтому Запад и решил начать поставки своих машин.

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