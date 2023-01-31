Какая вареная колбаса прошла проверку на качество: в списке четыре образца по ГОСТу

Четыре торговые марки колбасы не отличились качеством. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вареная колбаса – законодатель сытных завтраков россиян. Загляни в холодильник к каждому второму и найдешь там розовый батончик «Докторской» или «Молочной». Только вот популярность колбасы плохо сказалась на ее качестве: 4 из 8 проверенных в лаборатории образца от популярных торговых марок не соответствуют требованиям ГОСТ. Такие печальные выводы сделала петербургская организация потребителей «Общественный контроль». А теперь подробнее.

ШКУРКИ ВМЕСТО МЯСА

Недобросовестные производители любят варить колбасу из фарша с коллагеновым животным белком. А это, на минуточку, неаппетитная смесь из сухожилий, соединительной ткани, шкурок, обрезок, которая помогает задерживать воду и заменяет дорогое мясное сырье.

В колбасе «ВЕЛКОМ» вдобавок обнаружили скрытый в составе каррагинан, что тоже совсем не по ГОСТу.

- Каррагинан, или добавка Е407, – это пищевой ингредиент, схожий по химическим и физическим характеристикам с желатином, но имеет растительное происхождение, производится из красных морских водорослей и используется в колбасах в качестве загустителя, – рассказал профессор Университета ИТМО, глава кафедры Пищевых технологий Александр Ишевский.

Колбаса этой марки неоднократно грешила кислым запахом и вкусом, вкраплением пятен и субпродуктами в составе. Садись, двойка!

Не по ГОСТу:

«ВЕЛКОМ» (ООО «Мясокомбинат «Павловская Слобода»)

«Рублевский» (ООО «МПЗ «Москворецкий»)

«Владимирский стандарт» (ООО «Владимирский стандарт»).

Недобросовестные заводы часто добавляют в фарш коллагеновый животный белок - смесь сухожилий, обрезок, шкурок. ГОСТ такого не допускает. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

КАМЕДЬ ДЛЯ ФАЛЬСИФИКАТА

В той же тройке «игроков» эксперты нашли животный белок, крахмал, камедь и антибиотик – все то, чего в колбасе быть не должно. Камедь (добавка Е412) служит стабилизатором и загустителем, помогая сохранять однородной смесь нескольких веществ. Стабилизаторы с нитритом натрия позволяют фаршу быть аппетитно розовым.

– ГОСТ 23670-2019 «Изделия колбасные вареные. Технические условия» исключает применение в колбасе «Докторская» коллагенового животного белка, крахмала и камеди, – отметил председатель «Общественного контроля» Всеволод Вишневецкий. – Наличие этих ингредиентов говорит об умышленной фальсификации продукции.

Не по ГОСТу:

«ВЕЛКОМ» (ООО «Мясокомбинат «Павловская Слобода»)

«Рублевский» (ООО «МПЗ «Москворецкий»)

«Владимирский стандарт» (ООО «Владимирский стандарт»).

ЧУЖОЕ ИМЯ

Особенно хитрые компании не брезгуют продажей колбасы, похожей на вареную только названием. Как отметили в «Общественном контроле», такие производители выпускают продукцию по техническим условиям (ТУ), но незаконно нарекают колбасу гостовскими именами: «Докторская», «Сливочная», «Молочная», «Любительская». Или придумывают названия, отдаленно похожие на оригинальные.

- Такое наименование, как «Суперлюбительскаялюкс», согласно ГОСТ, является придуманным названием, использование которого может ввести потребителей в заблуждение, так как <…> установлена тождественность придуманного названия «Суперлюбительскаялюкс» с названием «Любительская», используемым в межгосударственных стандартах, - объяснили в «Общественном контроле».

Чтобы была понятна разница: ГОСТ – общий стандарт производства определенной продукции (например, колбасных изделий вареных). А ТУ разрабатывают, чтобы дополнить ГОСТы или установить конкретные требования к продукции конкретного изготовителя. Поэтому ТУ не могут претендовать на гостовские названия, установленные десятки лет назад. Будьте внимательны и ищите аббревиатуры ТУ или ГОСТ на составе продукта.

Крахмал и камедь - запретные игроки в составе вареной колбасы. Они удерживают влагу, что позволяет производителям лить воду сверх положенного. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ПРОВЕРЕНО

Без проблем «экзамены» прошла вареная колбаса от торговых марок:

«Докторская» ТМ «Мит Стар» (ООО «Мит Стар», Санкт-Петербург)

ТМ «Царицыно» (ОАО «Царицыно», Москва)

ТМ «DELIKАISER» (ООО «МПК «Атяшевский», Республика Мордовия)

«Молочная» ТМ «Ладога» (ООО «Фабрика кухня «Ладога», Санкт-Петербург)

Не прошла:

«Докторская» ТМ «Мясной дом Бородина» (ООО «МДБ», Московская обл.)

«ВЕЛКОМ» (ООО «Мясокомбинат «Павловская Слобода», Московская обл.)

«Рублевский» (ООО «МПЗ «Москворецкий», Москва)

«Владимирский стандарт» (ООО «Владимирский стандарт», Владимирская обл.)

ВОЗЬМИ НА ЗАМЕТКУ

Вареная колбаса быстро портится и живет всего 15 суток в натуральной оболочке и 60 в искусственной. Хранить ее необходимо в холодильнике при 0…+6 градусах. Батон должен быть чистым, сухим, оболочка – цельной и плотно прилегающей. Идеальный срез – равномерный, без серых пятен.

Средняя цена килограмма колбасы в России – 510 рублей.