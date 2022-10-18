Актер Евгений Князев на встрече в СПбГУП: Мне приклеили усы и сказали, что я очень похож на Сталина

Встреча со студентами прошла в стенах Театрально-концертного зала имени Петрова. Фото: СПбГУП

Творческий вечер народного артиста России Евгения Князева прошел в Санкт-Петербургском Гуманитарном университете профсоюзов. Знаменитый исполнитель роли Вольфа Мессинга ответил на вопросы студентов. Билеты в вузовский Театрально-концертный зал имени Петрова на 700 мест было невозможно достать уже за три недели до выступления актера.

- Впечатления от университета самые лучшие! - сразу отметил Князев. - Подметил у вас много хорошего, что обязательно постараюсь привнести в Театральное училище имени Щукина, ректором которого являюсь. Но, конечно, в меньшем масштабе: одна только библиотека СПбГУП по размерам едва ли не превосходит площади всего нашего института.

Творческие вечера с выдающимися деятелями искусства и культуры - давняя традиция СПбГУП. Только за последнее время их в стенах вуза провели Валерий Баринов, Семен Альтов, Андрей Федорцов, Михаил Разумовский.

С Евгением Князевым молодежь говорила о театре, литературе, кино. На счету артиста тридцать ролей в спектаклях и более полусотни фильмов. В следующем году выйдет картина «Воланд», в которой Князев играет Берлиоза. Съемки проходили в Петербурге летом и в начале осени. Ребята спросили, чем будет отличаться экранизация «Мастера и Маргариты» от предыдущих.

- Сюжет оригинальный: он объединил роман и реальную биографию Булгакова, - объяснил Князев. - Когда я увидел сценарий, сразу подумал: хочу здесь сниматься! А вот Сталина в одном из сериалов сначала играть не хотел, но мне приклеили усы и сказали, что очень похож.

Затронули и глобальные вопросы. Например, станет ли профессия актера ненужной в эпоху онлайн и IТ?

- Уверен, актеры будут нужны всегда, - подчеркнул Князев. - Но сказать, что поход в театр продолжает оставаться неотъемлемой частью жизни человека, - слукавить. Важно ставить качественные спектакли, затрагивающие струны души, а не пытаться впарить подделку. Тогда зритель сам потянется.