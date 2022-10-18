Улыбнитесь, с вас снимают: Как в метро Петербурга тестируют оплату с помощью распознавания лица

Оплатить лицом в метром Петербурга - возможно ли? Фото: Олег ЗОЛОТО

В подземке Петербурга может появиться новый способ оплаты - не «Подорожником», а собственным лицом пассажира: в метрополитене Петербурга тестируют технологию FacePay. Разбираемся, насколько идея может быть живучей.

БУДЕТ КАК В СТОЛИЦЕ

Как сообщили в Петербургском метрополитене, внедрять FacePay на станциях не спешат: сначала нужно понять, насколько эффективно она будет работать. А для этого прежде изучат опыт московской подземки - там технология работает уже год.

Москвичи по-прежнему могут расплачиваться с помощью банковских карт или проездного «Тройка» (столичный аналог «Подорожника»), но за год по системе FacePay расплатились около 35 миллионов раз. Только за сентябрь технологию внедрили на всех станциях Московского центрального кольца. Сейчас регулярно расплачиваются лицом больше 200 тысяч жителей столицы.

Чтобы подключиться к FacePay, нужно привязать фотографию, банковскую карту и «Тройку» к сервису в приложении «Метро Москвы». При входе в метро пассажир встает на специальную метку «Оплата по биометрии», смотрит в камеру и по сигналу проходит. Никакие телефоны, проездные или жетоны не нужны. Примерно так же будет и в Петербурге. Правда, в столице к тому моменту пойдут дальше - внедрят сервис в остальном общественном транспорте, аэроэкспрессе и центральных диаметрах подземки.

«САНКЦИИ НЕ ПОМОГУТ»

Для внедрения технологии FacePay в Петербурге предстоит разработать программное обеспечение, оснастить турникеты дополнительными серверами и блоками камер. По словам шеф-редактора интернет-портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтия Букштейна, в отличие от банковских контроллеров, санкции здесь помешать не должны.

- Лица пассажиров метрополитена пока под санкции не попадают. Да, в метро придется переоборудовать зоны контроля, но особенных проблем с этим не будет: прогресс нельзя остановить, - уверен эксперт. - В России есть пять фирм, которые делают микропроцессоры. Делают у нас и свое программное обеспечение. Чтобы форсировать процесс, «Сколково» и Минпромторг планируют пару лет поддерживать малые компании, которые занимаются проектированием микропроцессоров и чипов. Этого времени как раз хватит, чтобы перейти на самостоятельное производство.

Еще один аргумент для скорейшего внедрения FacePay - расширение сети платных парковок: в метро рассчитывают, что из-за него петербуржцы будут все чаще спускаться в подземку, и нагрузка на станции вырастет. А потому нужна будет удобная система, предупреждающая очереди на входе в станции и в вестибюлях. Впрочем, ни сроков, ни географии тестирования FacePay в городе на Неве пока не раскрывают.

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