Новый Генплан Петербурга утвердят осенью 2023 года

Утверждение Генплана Петербурга назначили на осень Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Утверждение нового Генплана Санкт-Петербурга назначили на осень 2023 года. Об этом 31 января во время пресс-конференции рассказал вице-губернатор города Николай Линченко. Напомним, что действующий Генплан был принят еще в 2005 году, а в 2016 году его правили.

- К основным направлениям градостроительной деятельности в 2023 году можно отнести утверждение осенью этого года, до осенней сессии, Генерального плана. В ближайшее время начнем полным ходом заседания комиссии по рассмотрению предложений, поданных во время общественных обсуждений. Также мы начали процесс проработки правил землепользования и застройки. До конца 2023 года должны будем утвердить новую редакцию правил, эта работа уже начата, - отметил Линченко.

Линченко добавил, что будут усилены работы по строительству станций метро. Уже сейчас "Метрострой" работает на участке от "Путиловской" до "Юго-Западно", а также между "Спасской" и "Горным институтом". Также идет реконструкция "Чернышевской". До конца весны начнется проходка нового тоннеля до будущей станции "Яхтенная".