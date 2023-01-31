Писатель Александр Лапин: Мы недооцениваем то, что Лаврентий Берия сделал для нашей страны

Поклонники творчества Александра Лапина смогли лично пообщаться с писателем. Фото: Дмитрий Кощеев.

Так кто же такой Лаврентий Берия: тиран или грамотный управленец, правая рука Сталина, куратор атомной программы? Сколько написано книг, снято фильмов, сделано сюжетов и расследований, а фигура советского политика даже спустя столько лет остается загадкой.

Российский писатель Александр Лапин попробовал приблизиться к «тайне» в своем новом произведении «Страсть и бомба Лаврентия Берии». Особенность в том, что автор взял за основу архивные документы, которые долгое время находились под грифом «совершенно секретно».

Александр Лапин презентовал свою книгу в Петербурге в недавно вновь открывшемся книжном магазине в доме Зингера. Десятки поклонников творчества писателя собрались, чтобы лично побеседовать с ним, получить автограф.

- Мне, как писателю, всегда важна объективность в оценке того или иного исторического деятеля. В случае с Берией, прежде чем выносить вердикт, необходимо было разобраться в подлинных мотивах его поступков и обстоятельствах, которыми они были продиктованы. А главное - проанализировать последствия принятых им решений в долгосрочной исторической перспективе, - объясняет автор свой интерес к этой теме и герою новой книги.

Над книгой автор работал четыре года. Фото: Дмитрий Кощеев.

ЧЕЛОВЕК-ЗАГАДКА ИЛИ ПРЕСТУПНИК?

За плечами Лапина уже не один масштабный литературный труд. Это и принесшая ему наибольшую известность эпопея «Русский крест» о судьбе поколения переломных 90-х, и мистический «Крымский мост», и философские «Святые грешники», и многоплановая трилогия «Книга живых»... Все они написаны как чисто художественные произведения. Но на этот раз Лапин взялся писать не только философский, а прежде всего документально-исторический роман, ведь в его руки попали уникальные архивные документы! Выдумывать сюжет тут не пришлось, за основу взяты только факты, многие из которых ранее нигде не публиковались.

- Документы гораздо интереснее того, что я мог бы придумать сам, - делится автор. - Я изучал протоколы его допросов, показания его женщин. Вообще, когда речь идет о Берии, вспоминают не только заслуги этого политика, но и довольно пикантные истории, связанные с ним. Взять, к примеру, упорные слухи о его патологическом пристрастии к женскому полу. Я разобрался в «бериевских похождениях» и даже эти моменты решил оставить в книге именно так, как было в жизни. Ведь это тоже часть его личности.

Александр Лапин презентовал новый роман в известном петербургском магазине Дом книги. Фото: Дмитрий Кощеев.

Итак, в центре сюжета - одна из самых одиозных и загадочных фигур в российской истории. Но главная тема все же не любовные похождения или политические интриги главного героя, а создание атомной бомбы в Советском Союзе. По сути, советские инженеры, ученые и тысячи других специалистов в кратчайшие сроки сделали невозможное в условиях послевоенного времени. Как им это удалось? Ответ читатель найдет для себя сам.

Автор подчеркивает, что у него нет личной симпатии к своему герою. Он, скорее, беспристрастный рассказчик, который излагает реальные факты.

- Я не оправдываю Берию, но сложно не признавать то, что этот человек сделал для безопасности нашей стран. Он стал главным администратором проекта по созданию атомного оружия, под защитой которого мы живем и сегодня, - продолжает писатель. - А сколько других интересных фактов открылось мне в результате работы над книгой! Только представьте: затраты на создание советской атомной бомбы практически превзошли расходы СССР на ведение Великой Отечественной войны. Или вот: оказывается, в нашей атомной программе участвовали немецкие ученые, многие из которых получили потом высшие правительственные награды. Триста человек работали по собственной воле. Берия их фактически сам собрал и курировал. А ведь многие об этом даже никогда не слышали. Или еще: я выяснил, что в 20-е годы прошлого века наше правительство отправляло в Тибет секретную экспедицию, чтобы доставить в Россию некие материалы о супероружии. Документы об этом прочитаны Берией, там стоит его подпись. То есть тема оружия вселенского масштаба поднималась не в 40-х годах, а гораздо раньше.

В основу романа легли архивные документы, которые долгое время были засекречены. Фото: Дмитрий Кощеев.

КОНКРЕТНО

Новая книга Александра Лапина вышла тиражом две тысячи экземпляров, который уже фактически разошелся. Но интерес публики сделал свое дело, и сейчас готовят допечатку. Приобрести «Страсть и бомба Лаврентия Берии» можно в сети петербургских магазинов «Буквоед», в Доме книги, также электронная версия доступна на сайте «Литрес».

ВПЕРЕДИ ЕЩЕ ОДНА

Лапин признается: он думал, что книга о Берии - последняя в его писательской карьере, но в планы вмешалась новая реальность. Литератор не смог оставить все происходящее сейчас в мире без внимания. Он уже приступил к сбору материала для своей новой книги «Копье Пересвета», которая будет посвящена осмыслению новейшей истории, разворачивающейся сегодня у нас на глазах.

- У меня уже есть роман «Крымский мост», а новая работа будет, по сути, продолжением начатой тогда темы, - сообщил автор. - Я разменял восьмой десяток лет, на мои годы выпало столько событий. Думал, наше поколение уже все видело: распад империи, смену общественного строя... Но когда началась СВО, я, как писатель, не смог пройти мимо, ведь мир снова начал переворачиваться. Сейчас на нас идет мощное наступление, в том числе информационное! Нельзя оставаться в стороне!

СПРАВКА «КП»

Александр ЛАПИН родился в 1952 году в казачьей станице Прохладная Кабардино-Балкарской АССР. В 1986 году пришел в «Комсомольскую правду» собкором в Казахстане. За 15 лет прошел путь от журналиста до заместителя генерального директора газеты. Под руководством Лапина была создана региональная сеть «Комсомольской правды». В начале нулевых открыл в Воронеже собственный издательский бизнес. Писательской деятельностью занимается с 70-х годов.