Погода на февраль 2023 в Санкт-Петербурге: температурные скачки из мороза в оттепель

Погода на февраль 2023 в Санкт-Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Погода на февраль 2023 в Санкт-Петербурге обещает быть не спокойной. Температурные качели продолжат постоянно менять настроение в городе. То мороз, то оттепель, то снова похолодание и вновь капель. Так дотянем до весны. Об этом "КП-Петербург" рассказала ведущий синоптик группы долгосрочных прогнозов Гидрометцентра Наталья Мироничева.

- В феврале нынешнего года характер погодных условий сменится неоднократно, что неудивительно для нашего климата. Ведь Атлантику называют "кухней погоды", а мы так близко к ней находимся. С другой стороны Сибирский и Европейский антициклоны так и норовят распространить свое влияние на наши районы. В течение февраля это противоборство будет происходить с переменным успехом, - рассказала синоптик.

В течение месяца в основном в дневные часы будет держаться температура в пределах 1-6 градусов ниже нуля, в ночные часы до 3-8 градусов мороза. Разумеется, в отдельные дни стоит ждать похолодания даже до минус 9-14 градусов.

При этом, в отдельные дни каждой из трех декад ожидаются оттепели с повышением температуры воздуха до 0-3 градусов тепла. Стоит отметить, что в целом среднемесячная температура воздуха февраля окажется на 1-3 градуса выше нормы, а осадков будет как и должно быть около 35 мм.