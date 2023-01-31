«Я собираю журналы об интерьере и мечтаю, чтобы мои проекты оказались на их страницах». Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Студентка Вардуи Лямова изучает дизайн пространственной среды в Университете промышленных технологий и дизайна. Она переехала в Петербург из Ашхабада, столицы Туркменистана. Сейчас девушка работает над дипломным проектом образовательного комплекса, где хочет отразить соприкосновение разных культур, и вкладывает все свои силы в развитие дизайн-студии. Об учебе в туркмено-российской школе, о преподавателях, которые заменяют друзей, о том, как важно вносить смысл в авторские проекты, читайте в нашем интервью с иностранной студенткой.

Вардуи, в Ашхабаде вы учились в туркмено-российской школе. Вы с самого детства хотели продолжить обучение в России?

Я гражданка Туркменистана, но по национальности я наполовину русская, наполовину армянка. Меня назвали в честь моей прабабушки Вардуи, которая родилась в Ереване и переехала в Ашхабад. Здесь она познакомилась с моим прадедушкой, сам он из Пензы, но по службе его отправили в Среднюю Азию. Они поженились и остались в Туркменистане. У нас очень большая семья, и многие родственники уехали жить в Россию: в Воронеж, Липецк, Москву, Ханты-Мансийск, Пензу. Я училась в Совместной туркмено-российской школе имени А. С. Пушкина, где я получила российское образование. У нас даже школьная форма отличалась: девочки из туркменских школ носили зеленые платья, тюбетейку и две косички, у нас же были белые рубашки и серые сарафаны. Кстати, после окончания колледжа в СПбГУПТД я приехала в Ашхабад и первым делом отправилась в школу поздороваться с любимыми педагогами, я очень благодарна им и самой школе за возможности, которые передо мной открылись. После 9 класса я смогла поступить в Колледж технологии, моделирования и управления СПбГУПТД, где изучала дизайн интерьера, а после колледжа продолжила обучение в самом вузе.

В университете вы продолжаете изучать дизайн интерьера, вы всегда хотели связать жизнь с этой профессией?

Сначала я мечтала стать архитектором. Я любила рисовать, и на занятиях по пленэру я всегда изображала памятники. Еще я любила рассматривать альбомы с фотографиями, в частности с архитектурой Петербурга. Меня всегда поражало его величие. Потом на первом курсе я пыталась узнать каждую его улочку, и многое казалось мне знакомым, я даже думала, что жила здесь в прошлой жизни. Я нисколько не пожалела, что выбрала дизайн интерьера в СПбГУПТД. Сейчас я чувствую, что занимаюсь своим делом и погружаюсь в него с головой. В этом году я заканчиваю бакалавриат, и мне уже не терпится начать полноценно работать. Я собираю журналы об интерьере и мечтаю, чтобы мои проекты оказались на их страницах.

Вардуи Лямова. Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Тем не менее вы уже сейчас являетесь сотрудницей дизайн-студии. Как вы к этому пришли?

Несмотря на то, что я очень коммуникабельный человек, на первом курсе мне было сложно адаптироваться – другая страна, другой менталитет. Поэтому я погрузилась в учебу и большую часть времени проводила в колледже. Мама спрашивала: «Ну что, друзья появились?». Я говорила: «Да, конечно! Людмила Викторовна, Сергей Владиславович…». И перечисляла всех преподавателей. Благодаря им я убедилась в том, что правильно выбрала профессию, а учебу в КТМУ я вспоминаю сейчас, как лучшее время в жизни.

Педагог Сергей Владиславович Шведов помог мне полюбить профессию и начать собирать портфолио. Он умел «достать» из нас творчество, мотивировал и вдохновлял. На каждой перемене мы бежали к нему, чтобы узнать что-то новое о дизайне. Сергей Владиславович – практикующий преподаватель, и самых активных студентов он начал привлекать к работе над проектами. Мы выезжали на объекты, учились общаться с заказчиком. Затем, когда я закончила колледж и поступила на бакалавриат в нашем же университете, мы продолжили сотрудничество. И теперь мне посчастливилось войти в его команду профессиональных дизайнеров, которая открыла студию дизайна интерьера.

Над какими заказами вы чаще всего работали?

Пока в основном это частные дома и квартиры. Но благодаря университету мне удалось поработать с общественными пространствами. Я участвовала в конкурсе дизайн-проектов по реконструкции гостиницы «Охтинская». Мою работу выбрали на реализацию. Мне очень хочется воплотить этот проект, мне нравится расположение отеля: он находится на Неве, а рядом Смольный собор. А еще недалеко располагается DesignDistrict – это здание с офисами российских и международных архитектурных и дизайн-бюро. Я мечтаю, чтобы наша студия открылась именно в этом здании, и я бы работала с видом на свой проект – гостиницу «Охтинская».

Расскажите о своем дипломном проекте.

Я создаю образовательный комплекс в городе Никольское, Ленинградская область, который будет сочетать в себе начальное и дополнительное образование. Я хочу посвятить этот проект своей тете Елене Константиновне Сысцовой, которая, к сожалению, покинула нас в 2021 году 1 сентября. Только великий педагог мог уйти в День знаний. Она очень многое сделала для меня, поэтому хочется отдать ей дань уважения. В Никольском есть разрушенное здание начальной школы, которое я собираюсь реконструировать. Сейчас я изучаю, как устроены школы в других странах. Например, в Китае нет привычных нам длинных коридоров, по которым дети бегают на переменах. В китайских школах двери в кабинеты идут сразу из холла. Это может быть полностью открытое пространство, а может быть крытый павильон. Здесь дети организованно занимаются зарядкой, общаются с другими классами, что позволяет избежать конфликтов между учениками одной параллели.

Хочется привнести что-то новое в образовательный процесс, познакомить детей с другими культурами. Так как я училась в туркмено-российской школе, мы отмечали праздники обеих стран. В нашей школе было много дополнительных занятий: хор, театр, шахматы, рисование, спорт и танцы. Я занималась танцами в русском-народном ансамбле «Калинка», но при этом мы учили танцы и других стран. Кстати, в нашей школе есть музей творчества, где представлены мои работы, я их периодически обновляю. Мне нравится объединение культур, я бы хотела отразить это и в своем дипломе. В каждый проект я пытаюсь вложить смысл, ведь дизайн не ограничивается расстановкой мебели.