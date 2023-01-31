В Петербурге за год обещают построить 76 школ, детсадов и поликлиник

В прошлом году власти открыли 51 соцобъект, но не смогли полностью ликвидировать дефицит школ и садиков. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербургские власти планируют бросить много сил на строительство социальной инфраструктуры, дефицит которой жители пока еще ощущают. Как рассказал на пресс-конференции «Интерфакса» вице-губернатор Николай Линченко, за прошлый год в городе построили 51 важный объект, а в этом году объемы намерены увеличить.

В течение года городу пообещали отдать 76 соцобъектов, в числе которых 37 садиков, 18 школ, 14 поликлиник и врачебных кабинетов, спортивный объект. Все в рамках Адресной инвестпрограммы и за счет внебюджетных средств. Кроме того, градостроительная комиссия выдала разрешения еще на 61 детсад, 37 школ и 50 объектов здравоохранения.

- В ближайшее время подпишем концессионное соглашение на стройку 5 школ за счет федерального финансирования. В Гуммолосарах и на проспекте Энгельса появятся школы на 550 мест каждая, на Ленинском проспекте – на 1100, на Октябрьской и Морской набережных – школы по 1375 мест, - дополнил Линченко.

ЖИЗНЬ ГОРОДА

По словам Линченко, в 2023 году город наконец увидит готовенькую СКА Арену с прилегающим к ней парком отдыха.

- Сейчас там выполнено более 60% работ (металлокаркас, кровля, остекление фасадов почти завершены, смонтированы 35 лифтов и 16 эскалаторов). Идут работы внутри арены и благоустройство парка, высаживаются деревья и создаются скейт-парк, футбольное поле и амфитеатр в фестивальной зоне, - поделился вице-губернатор.

В 2023 году собираются явить народу новую СКА Арена с прилегающим к ней парком. В нем, кстати, будет скейт-парк и амфитеатр. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кронштадт дождется открытия музея Военно-морской славы и первого участка набережной, а также строительства развязки с КЗС на въезде в Кронштадт.

А еще власти готовятся утверждать генеральный план города. Это случится осенью, а до того момента чиновники в составе комиссии рассмотрят все предложения, которые подавали петербуржцы во время общественных обсуждений. До конца года предстоит утверждать и новую редакцию правил землепользования и застройки.

ВОЗВРАЩЕНИЕ КРАСОТЫ

Много старых домов и объектов Петербурга получат шанс освежить свой облик. Например, три форта Кронштадта, работы над которыми уже вовсю кипят. Форты не только обновят, но и приспособят к современному использованию. Как рассказал зампред главы КГИОП Алексей Михайлов, реставрация ждет еще семь новых объектов: Дом Екимова на Кирочной, жилой дом на Некрасова, 45, дом Гулина на Чайковского, дом Балакшиной на Пушкинской, Дом композитора Лядова на Марата, дом Кавоса на Большой Монетной, доходные дома на Чайковского.

- Продолжим реставрацию колокольни Николо-Богоявленского собора, которые начали в 2021 году, ограду с воротами дворца Юсупова, церковь Знамения в Пушкине, собор Петра и Павла в Петергофе, завершим работу над фасадами Владимирского собора в Кронштадте, - перечислил чиновник.

Семь старинных домов, форты Кронштадта, несколько соборов и церквей ждет реставрация. Фото: Артем КИЛЬКИН

Новости есть и многострадальной Невской мануфактуре. Весной там закончится 1 этап противоаварийных работ, после чего специалисты перейдут внутрь здания. Пока кирпичные стены усиливают силовыми конструкциями.

СКАЗАНО

Николай Линченко, вице-губернатор Петербурга:

- Призываю граждан не связывать свою судьбу с застройщиком Seven Suns Development. С ним возникла проблема – он взял на себя слишком большую нагрузку по строительству соцобъектов. В 2022 году два их объекта не без усилий ввели в эксплуатацию.

КСТАТИ

По итогам 2021-2022 года Петербург стал лидером по обманутым дольщикам по всей стране. Из реестра проблемных многоквартирных домов ввести удалось восемь объектов и достроить еще 11.

ЦИФРА

3 млн 474 тыс кв.м жилья (1461 дом) построили в 2022 году

263 соцобъекта построили в 2022 году (объекты образования, здравоохранения, спорта; гостиницы, автозаправки, объекты религии и культуры и т.д.)

Почти 500 тыс кв. м жилья ввели с начала 2023 года