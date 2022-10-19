В Петербурге введен уровень базовой готвности Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В части Российской федерации с 20 октября ввели военное положение. Это ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области. Дополнительно президент России ввел уровень базовой готовности в Санкт-Петербурге с 19 октября 2022 года. Очень строгих мер горожане не почувствуют. Однако безопасность в Северной столице усилят. Объясняем, что такое уровень базовой готовности и что это значит.

Уровень базовой готовности в Санкт-Петербурге с 19 октября 2022 года

Теперь власти Петербурга должны будут принимать решения о мерах, которые важно проводить для защиты города и самих горожан от чрезвычайных ситуаций. В том числе исполнительная власть Северной столицы наделена полномочиями по реализации мер для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил страны.

Какие меры должны быть приняты:

- усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности

- усиление охраны военных, важных государственных и специальных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения

- усиление охраны функционирования транспорта

- усиление коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды

Помимо этого вводится особый режим работы работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды.