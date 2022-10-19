В Ленинградской области ввели уровень базовой готовности: что это значит Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В части Российской федерации с 20 октября ввели военное положение. Это ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области. Дополнительно президент России ввел уровень базовой готовности в Ленинградской области с 19 октября 2022 года. Рассказываем, что это значит для местных жителей.

Уровень базовой готовности в Ленинградской области с 19 октября 2022 года

Введение базового уровня готовности сильно не отразится на жизни людей в Ленинградской области. Все будет работать, как обычно, без комендантского часа и других более серьезных мер безопасности. Но кое-кие моменты все же появились. В первую очередь власти 47-го региона должны будут обеспечить следующее:

- усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды;

- введение особого режима работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды.

Кроме этого, власти Ленобласти должны будут принимать меры для защиты населения в случае чрезвычайных ситуаций любого характера, а также получили полномочия для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил.

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