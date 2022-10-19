Яндекс запускает сервис междугородней доставки Фото: Shutterstock

Яндекс Доставка запускает для россиян новую услугу. Теперь пользователям Яндекс Go будет доступна междугородняя пересылка товаров: клиенты смогут оформить доставку товара из пункта выдачи Яндекс Маркета в одном городе в пункт выдачи в другом городе. Сервисом смогут воспользоваться как частные лица, так и предприниматели.

Оформить пересылку любого товара можно будет в личном кабинете. Для этого необходимо выбрать тариф «Пункты выдачи» и указать адреса удобных точек отправки и получения товара, а также вес посылки.

Новый сервис позволит пользователям быстро и комфортно отправлять необходимые вещи родным и близким в другие города. Кроме того услуга пригодится небольшим интернет-магазинам, частным предпринимателям и мастерам, которые продают свои изделия через соцсети или мессенджеры и не имеют собственной службы доставки.

«В этом году мы особенно сфокусировались на решениях для малого бизнеса. Мы видим, что все больше и больше предпринимателей используют приложение Яндекс Go для доставки товаров своим клиентам внутри городов. Теперь этим простым и привычным способом можно будет заказать доставку и между городами. Новый тариф поможет малому бизнесу расширить географию продаж и увеличить выручку», - говорит директор генеральный директор Яндекс Доставки Роман Морозов.

Пользователям будут доступны тарифы в зависимости от размера посылки, однако отмечается, что максимальный вес одной коробки не должен превышать 12 килограмм. Чтобы оформить доставку, отправителю нужно просто принести посылку в удобный для него пункт выдачи Яндекс Маркета, а уже там сотрудники бережно ее упакуют и отправят в ПВЗ в городе получателя. Никаких документов на отправку заполнять не придется, достаточно просто оформить заявку в мобильном приложении.

Отслеживать статус доставки также можно будет в личном кабинете, здесь появится карта с подробными статусами и временем доставки. Цены на доставку будут фиксированными и не будут зависеть от спроса или погоды. Тестовая версия уже доступна для жителей Москвы и Санкт-Петербурга, а до конца года к системе планируется подключить более 40 российских городов. Более того, в 2023 году междугородний сервис начнет доставлять посылки от двери до двери — то есть непосредственно с адреса отправителя по адресу получателя.