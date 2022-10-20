Ограничения из-за базового уровня готовности в Санкт-Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Президент России 19 октября 2022 года ввел в Санкт-Петербурге базовый уровень готовности. Это произошло в связи с тем, что на Донбассе, Херсонской и Запорожской областях объявили военное положение. Губернатор города Александр Беглов будут ли вводить ограничения из-за базового уровня готовности в Санкт-Петербурге, повлияет ли этот статус на жизнь города и что изменится.

Ограничения из-за базового уровня готовности в Санкт-Петербурге

В действительности, статус никак не повлияет на жизнь горожан. В Смольном объяснили, что в настоящее время никакие ограничительные меры в мегаполисе не вводятся. Не будет комендантского часа или ограничений на выезд или въезд в город.

На данный момент в Петербурге лишь усиливают меры безопасности. Это касается всех транспортной инфраструктуры и важных инженерных и социальных объектов. В остальном, город сохраняет привычный ритм жизни.

Также власти города теперь уполномочены, чтобы содействовать мобилизации и обеспечивать потребности армии страны. Беглов утвердил перечень поручений для оказания поддержки гражданам, призванным на военную службу в ходе частичной мобилизации, а также членам их семей.

- Для семей мобилизованных петербуржцев у нас действует пакет мер социальной поддержки. Он рассчитан и на взрослых, и на детей. Прежде всего, мы обеспечили бесплатным питанием учащихся, - сказал глава города.

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