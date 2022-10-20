В жилом экорайоне «Юнтолово» построят детский сад и школу с комфортными условиями

Детский сад. ЖК «Юнтолово». Фото: пресс-служба «Главстрой Санкт-Петербург».

Девелоперская компания «Главстрой Санкт-Петербург» начала строительство двух социальных объектов в жилом экорайоне «Юнтолово». Плановый срок завершения строительства школы на 825 мест и детского сада на 200 мест – начало 2024 года. Оба объекта возводятся в квартале, ограниченном Юнтоловским проспектом и Ивинской улицей в Приморском районе города.

Двухэтажное дошкольное учреждение возводится в северо-восточной части квартала. В детском саду на площади в 5 196 м² будут оборудованы 10 групп для 200 воспитанников раннего, младшего и старшего дошкольного возраста, кухня-столовая, медицинский кабинет.

Для всестороннего развития детей предусмотрены два зала для гимнастических и музыкальных занятий, бассейн, помещения для организации специальных кружков, учебы и развития. Здание оборудуют грузовым лифтом. Рядом с главным входом запроектирована удобная колясочная. На прилегающей территории будут размещены площадки для отдыха с теневыми навесами, организованы спортивные и игровые площадки.

Школа. ЖК «Юнтолово». Фото: пресс-служба «Главстрой Санкт-Петербург».

Общеобразовательное учреждение площадью 19 895 м² будет располагаться в юго-восточной части квартала. Школа рассчитана на 825 мест и имеет смешенную высотность от 1 до 4 этажей. Помещения школы разделены на обособленные группы: учебные, общешкольные и блок бассейна с отдельным входом, который предназначен для детей, занимающихся во внеурочное время, и сопровождающих их родителей.

В центре здания размещаются общешкольные пространства, что обеспечивает комфортную связь между учебными помещениями начальной и средней школы. Для комфортной учебы начальная школа выделена в отдельный функциональный блок с собственным входом и вестибюлем. На благоустроенной территории школы появится стадион с футбольным полем и площадками для командных игр, зоны для занятий легкой атлетикой и отдыха.

Облик двух социальных объектов сформирован с помощью архитектурных приемов, повторяющих квартальную застройку. Для наружной отделки фасадов детского сада будет использована декоративная штукатурка с окраской, а также керамогранитные плиты для облицовки стен цокольного этажа. Остекление будет выполнено с помощью витражных конструкции с глухим и прозрачным заполнением. Фасады учебных блоков и бассейна школы будут оштукатурены и окрашены в традиционные цвета зданий Петербурга. Территории социальных объектов будут огорожены, высажены деревья и кустарники.

Подготовила: Светлана Власова