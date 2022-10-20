«Предложили лечиться платно»: Что на самом деле происходит в клиниках Петербурга, где отменили бесплатную химиотерапию для пациентов

Медики рассказали, как обстоят дела на самом деле Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Федеральные клиники города на Неве испытывают трудности с квотами на химиотерапию для онкобольных, сообщили СМИ. Якобы Фонд обязательного медицинского страхования лишил финансирования два учреждения - Клинику высоких медицинских технологий имени Пирогова и Клиническую больницу РАН.

«КП-Петербург» решила проверить, так ли это. В клинике Пирогова проблемы с квотами действительно были, подтвердили врачи-онкологи и пациенты

- Все зависит от лекарства, которое назначает врач. Моего в последний раз по квоте не было, пришлось делать химиотерапию платно, - рассказала одна из пациенток. - Был вариант также обратиться в частные клиники, чтобы пройти курс бесплатно (для этого нужно просто взять форму 057 у терапевта по месту жительства и обратиться в любую клинику), но я решила продолжить лечение у своего врача, которому доверяю.

- Сложности с квотированием возникли в конце сентября и продолжались около трех недель, - подтвердил онколог медучреждения. - Но сейчас нам руководство дало разрешение на проведение химиотерапии и другого лечения по ОМС.

В больнице РАН вовсе отрицают существование каких-либо проблем в прошлом и настоящем.

- Мы продолжаем оказывать плановую медпомощь по ОМС, в том числе по профилю «онкология», включая противоопухолевое химиотерапевтическое лечение, - сообщили в медучреждении.