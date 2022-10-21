Новостройка или вторичка: какое жилье выгоднее брать в ипотеку в Санкт-Петербурге

Фото: Олег ЗОЛОТО

Новостройка или «вторичка»? Определиться с ответом на этот вопрос лучше до подачи заявки на ипотеку. И не только с точки зрения личных предпочтений и «хотелок». Дело в том, что цены, условия покупки и программы кредитования на новое и готовое жилье сильно различаются — и стоит заранее изучить и сравнить все нюансы.

ЦЕНЫ

Вторичка. Рынок вторичной недвижимости в Петербурге переживает непростые времена — цены на жилье вот уже полгода не растут, количество сделок сократилось в 1,5-2 раза. Средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке Петербурга сегодня составляет 195 тысяч рублей, но конкуренция за покупателя выросла — и собственники стали более сговорчивыми к торгу. По данным аналитиков, в среднем продавцы готовы скинуть цены на свое жилье на 5 – 7%. Если же речь идет о срочной продаже, то дисконт и вовсе может быть рекордным — до 25 – 30%. Больше всего шансов сторговаться и сэкономить на покупке квартиры в старом фонде, а вот цены на современное комфортабельное жилье в хороших местах сбить вряд ли удастся.

Фото: Тимур ХАНОВ.

Первичка. Новостройки в Петербурге стоят дороже — средняя стоимость «квадрата», по данным сервиса недвижимости Домклик от Сбера, равняется 210 тысячам рублей. С одной стороны, торговаться при покупке нового жилья не имеет смысла — застройщики себе такого позволить просто не могут, потому что есть финансовые модели, утвержденные банком, есть себестоимость строительства, ниже которой ставить цену нельзя. И в то же время на первичном рынке есть другие способы снизить цену — акции и скидки строительных компаний.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вывод: Чем ниже стоимость жилья, тем меньше сумма кредита и доступнее ежемесячные платежи. Как ни крути, на вторичном рынке сейчас больше шансов приобрести квартиру по более низкой цене. Особенно если повезет найти удачное предложение о срочной продаже. В любом случае, не лишним будет узнать рыночную цену недвижимости, которая вам приглянулась, и сравнить стоимость похожих предложений на рынке. Сделать это можно на сервисе Домклик.

СТАВКИ ПО ИПОТЕКЕ

Лимиты по срокам и сумме ипотеки на первичное и вторичное жилье во многих банках практически одинаковые. Деньги вам дадут максимум на 30 лет, а размер кредита будет зависеть исключительно от вашего уровня доходов. А вот ставки будут отличаться.

Вторичка. Ставки по базовым ипотечным программам на вторичное жилье составляют 9 – 10%. Льготные программы и господдержка на вторичный рынок не распространяются.

Первичка. Проценты по ипотеке на «первичку» могут быть намного меньше, чем по «вторичке». Купить новую квартиру можно в ипотеку с господдержкой, семейную, для IT-специалистов, тогда ставка по кредиту в среднем составит 5 – 7%. Плюс застройщики самостоятельно субсидируют ипотечные ставки, работая в партнерстве с банками. По таким совместным проектам ставки могут начинаться от 0,1%. Подробнее о том, как застройщики субсидируют ипотечные ставки и как это сказывается на условиях кредитования, советуем почитать в журнале сервиса Домклик.

Вывод: Ставки по льготной и семейной ипотеке субсидирует государство. Если клиент не подпадает под условия госпрограмм, у него все равно есть возможность получить ставку намного ниже рыночной, но ее уже будет субсидировать застройщик. В этом случае застройщики, как правило, увеличивают цены на квартиры как раз на размер выплачиваемой банку комиссии. То есть покупателю достается более дешевая ипотека, но наценка на квартиру может составлять 20 – 25%.

Но есть возможность снизить ставки и на первичку, и на вторичку — такую возможность дает Домклик. Ставка на ипотеку Сбера снижается на 0,3% при использовании сервиса «Электронная регистрация» и еще на 1% — при условии страхования жизни и здоровья заемщика. Рассчитать стоимость ипотеки со сниженными ставками можно здесь.

Источник: Домклик/Ипотечный калькулятор

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВЗНОС

Вторичка. Снизить размер первого взноса практически невозможно — разве что поискать варианты с ипотекой под залог недвижимости. Такие программы есть, например, в Сбере.

Первичка. Если у застройщика есть договоренность с банком, первоначальный взнос может быть снижен. Можно встретить предложения, когда ипотека выдается вообще без авансового взноса, но это компенсируется высокими ставками по кредиту.

Вывод: Размер первоначального взноса при покупке недвижимости как на вторичном, так и на первичном рынке начинается от 15 – 20%. Но чем он выше, тем меньше сумма кредита и, соответственно, ниже ежемесячный платеж.

Фото: Иван МАКЕЕВ

ТАК ЧТО В ИТОГЕ — ПЕРВИЧКА ИЛИ ВТОРИЧКА?

Брать ипотеку на новостройки выгоднее, так как ставки на первичном рынке более привлекательны — в первую очередь, благодаря госпрограммам. Но нужно быть готовым к тому, что стоимость квартиры будет выше, а пока дом строится, надо где-то жить. Хорошо, если у вас уже есть квартира, а иначе придется платить и за ипотеку, и за съемную жилплощадь.

Покупка квартиры на вторичном рынке обойдется дешевле, а переехать можно сразу же после завершения сделки. Но ипотека, скорее всего, будет подороже.

В любом случае, принимать решение о покупке недвижимости нужно, исходя из личных обстоятельств. Считайте деньги, рассматривайте рынок, учитывайте расположение, метраж, планировку и состояние объекта.

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