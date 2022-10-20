«КП-Петербург» и ФСС по Ленинградской области проведут круглый стол по электронным сертификатам на технические средства реабилитации

Круглый стол пройдет в Санкт-Петербурге
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
«Комсомольская правда в Петербурге» и Ленинградское региональное отделение Фонда социального страхования 21 октября в 14:00 проведут пресс-конференцию на тему: «Электронный сертификат - новый механизм обеспечения людей с инвалидностью техническими средствами реабилитации».
В ходе круглого стола обсудим:
- Обеспечение техническими средствами реабилитации с использованием электронного сертификата граждан льготной категории
- Обеспечение электронным сертификатом пострадавших на производстве
- Работу протезно-ортопедического предприятия
- Личный опыт приобретения технического средства реабилитации для ребенка с помощью электронного сертификата
Круглый стол пройдет в онлайн-формате
Спикеры:
- Ирина Александровна Моисеева – заместитель управляющего Ленинградского регионального отделения ФСС РФ,
- Мария Александровна Трубицына – начальник отдела социальных программ Ленинградского регионального отделения ФСС РФ,
- Татьяна Анатольевна Алексеева – начальник отдела страхования профессиональных рисков Ленинградского регионального отделения ФСС РФ,
- Дмитрий Александрович Измайлов – заведующий медицинским отделом филиала «Санкт-Петербургского АО Москвы протезно-ортопедического предприятия»,
- Надежда Анатольевна Руева – мама ребенка с ограниченными возможностями
Прямая трансляция будет доступна на сайте «КП» 21 октября в 14:00.