«КП-Петербург» и ФСС по Ленинградской области проведут круглый стол по электронным сертификатам на технические средства реабилитации

Круглый стол пройдет в Санкт-Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

«Комсомольская правда в Петербурге» и Ленинградское региональное отделение Фонда социального страхования 21 октября в 14:00 проведут пресс-конференцию на тему: «Электронный сертификат - новый механизм обеспечения людей с инвалидностью техническими средствами реабилитации».

В ходе круглого стола обсудим:

- Обеспечение техническими средствами реабилитации с использованием электронного сертификата граждан льготной категории

- Обеспечение электронным сертификатом пострадавших на производстве

- Работу протезно-ортопедического предприятия

- Личный опыт приобретения технического средства реабилитации для ребенка с помощью электронного сертификата

Круглый стол пройдет в онлайн-формате

Спикеры:

- Ирина Александровна Моисеева – заместитель управляющего Ленинградского регионального отделения ФСС РФ,

- Мария Александровна Трубицына – начальник отдела социальных программ Ленинградского регионального отделения ФСС РФ,

- Татьяна Анатольевна Алексеева – начальник отдела страхования профессиональных рисков Ленинградского регионального отделения ФСС РФ,

- Дмитрий Александрович Измайлов – заведующий медицинским отделом филиала «Санкт-Петербургского АО Москвы протезно-ортопедического предприятия»,

- Надежда Анатольевна Руева – мама ребенка с ограниченными возможностями

Прямая трансляция будет доступна на сайте «КП» 21 октября в 14:00.