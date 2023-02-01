Продюсера Анну Леонову жестоко избили в Петербурге из-за замечания прохожему

Анну Леонову избили во дворе дома. Фото: СОЦСЕТИ

Сотрудники полиции в Петербурге расследуют жуткое нападение на женщину. Пострадавшей оказалась популярная блогер и продюсер Анна Леонова. Ужасное происшествие случилось на Суворовском проспекте. По словам девушки, нападавший чуть не убил ее. Теперь на лице «наставника миллионеров» сильнейшие гематомы.

- Женщину избили во дворе дома. Со следами побоев ее доставили в больницу. После оказания медицинской помощи пострадавшую отпустили домой, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Так выглядит девушка после нападения. Фото: Скриншот из видео

По словам Анны Леоновой, конфликт начался из-за того, что она сделала замечание мужчине, который публично справлял нужду. А закончилось это сотрясением, закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами и повреждением глаза.

Расследовать дело помогают подписчики блогера. По ее словам, ситуацию держит на контроле начальник Управления МВД России по Центральному району. О своем обидчике Анна рассказывает эмоционально.

- Известно, что этот человек покупал в магазине до попытки убийства: бутылочку коньяка и сигаретки на 400 с лишним рублей. Такая скромная сумма перед подготовкой к убийству, - рассказала блогер в социальных сетях.