В Zarenkov Gallery открылась цифровая выставка объектов Университета ПРОМТЕХДИЗАЙН. Фото: Юлия Старобор.

Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД) и Фонд поддержки инноваций и молодежных инициатив Санкт-Петербурга открыли цифровую выставку «Красота требует 2.0. История советской моды» в арт-пространстве Zarenkov Gallery. Посетители выставки узнали об этапах развития моды в СССР, познакомились с фотодокументами, периодическими изданиями и культовыми элементами гардероба, ставшими символами эпохи. Центральное место заняли экспонаты для виртуальной примерки одежды и аксессуаров тех лет в дополненной реальности. Их реконструировали молодые диджитал-дизайнеры, в том числе студенты СПбГУПТД. Пространство галереи оснащено гаджетами и зеркалами для того, чтобы гости смогли «надеть» на себя советскую одежду и головные уборы и посмотреть, как бы они выглядели в то время. Завершил выставку цифровой показ.

Zarenkov Gallery является точкой позитивного искусства на карте Санкт-Петербурга, гармонично совместившая грани традиций и современности. Галерея служит местом для творческого симбиоза художников и арт-пространства, объединяющим культуры. Эта современная площадка объединяет разные формы и направления искусства: живопись, скульптуру, фото и современные (VR) технологии.

«С помощью цифровой репрезентации мы позволили зрителю получить иммерсивный опыт знакомства с модой СССР. Это намного интереснее, чем просто рассматривать фотографии или лекала», - диджитал-дизайнер, студентка магистратуры по Fashion Tech СПбГУПТД Екатерина Лихачева.

Фото: Юлия Старобор.

Перед началом работы кураторы проекта «Красота требует 2.0. История советской моды» занялись поиском информации, в чем им помог Архивный комитет Петербурга. Их задачей было не только собрать информацию по периодам советской моды, но и найти лекала для пошива одежды на каждое десятилетие. «Как кураторы выставки мы искали и анализировали большое количество материалов, собрали выкройки и иллюстрации для дизайнеров, а они уже сами выбирали, с какими образами хотели бы поработать», - рассказала куратор выставки, студентка магистратуры по Fashion Tech СПбГУПТД Полина Дударева. Далее диджитал-дизайнеры визуализировали одежду в специальных компьютерных программах. С их помощью можно создавать виртуальные модели, анимировать их и примерять на 3D-аватар человека.

Студентка СПбГУПТД, один из диджитал-дизайнеров, Алёна Колупаева для выставки разработала две модели платьев 50-х годов XX века, в работе использовались оригинальные выкройки из «Альбома моделей одежды с кроем», выпущенные Ленинградским домом моделей в 1959 году: «Разработка виртуальных моделей была разделена на несколько этапов. Сначала я перенесла лекала и собрала изделие в программе для виртуального конструирования одежды, затем создала его симуляцию на цифровом аватаре, подобрала ткань, нанесла текстуры, проработала декор».

Анастасия Тиссен, также один из диджитал-дизайнеров и студентка магистратуры по Fashion Tech СПбГУПТД, создавала образ по оригинальной выкройке 1964 года, состоящий из блузы и юбки: «Я оцифровала детали костюма и соединила их между собой. Этот процесс напоминает настоящее шитье в реальности. После этого включила симуляцию физики – и наряд наделся на виртуальную модель. Ткань должна выглядеть реалистично, с учетом гравитации и силы тяжести».

Фото: Юлия Старобор.

После создания 3D-моделей готовых платьев дизайнеры загрузили свои образы в приложение для виртуальной примерки. Эти технологии позволят посетителям выставки в Zarenkov Gallery примерить на себя цифровые костюмы, наведя камеру телефона на специальный QR-код. Всего дизайнеры создали 37 образов для примерки.

При создании костюмов, которые можно увидеть только с помощью гаджета, техническую поддержку оказывала Лаборатория виртуальной моды и цифрового дизайна СПбГУПТД, где находится оборудование для сканирования человека, сбора его обмеров и получения цифровых аватаров, а также программное обеспечение для создания виртуальной одежды и работы с трехмерной компьютерной графикой. Студенты СПбГУПТД направления Fashion Tech уже на этапе обучения развивают новый для России рынок высокотехнологичной моды, запускают собственные стартапы, предлагая ИТ-компаниям инновационные продукты, и параллельно ведут выставочную деятельность.

«Сегодня дизайнеры и бренды создают цифровые прототипы новых коллекций, а многие блогеры покупают цифровую одежду для фотографий в социальных сетях. Мы же использовали эту технологию для исторической реконструкции. Это актуально, так как значительное количество исторических костюмов утрачено или повреждено. Компьютерная реконструкция одежды, которая позволяет восстанавливать изделия в виртуальной реальности и значительно расширяет возможности экспонирования одежды за счет цифровых технологий», - рассказала куратор магистратуры по Fashion Tech в СПбГУПТД, продюсер проекта Полина Егармин.

Справка:

Организаторы проекта:

Фонд поддержки инновации и молодежных инициатив Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, арт-пространство Zarenkov Gallery, Лаборатория виртуальной моды и цифрового дизайна СПбГУПТД, Архивныи комитет Санкт-Петербурга.

Продюсер:

Полина Егармин

Кураторы:

Полина Горелова, Софья Жукова

Диджитал-дизайнеры:

Рита Валеева – дизайнер 3D-одежды. Ее стиль – это эклектика, сочетание образных форм, необычных фактур и элегантности. В своей работе уделяет особое внимание поиску концепции, идеи, красивой визуализации и неординарному подходу к созданию текстур. Риту вдохновляет природа и её процессы, а также искусство и музыка. Она была участницей множества проектов, в том числе проекта Beinopen Dreams. Её одежду можно примерить в приложении Zero10.

Алёна Колупаева – 3D-визуализатор одежды, участница выставок и проектов, связанных с цифровой модой, конструктор швейных изделий. Эксперт с правом проведения региональных чемпионатов по стандартам World Skills по компетенции «Технологии моды», организатор чемпионатов по компетенции «Цифровой модельер».

Анастасия Тиссен– 3D-визуализатор одежды, искусствовед со специализацией на истории моды.

Ирина Аксёнова– 3D-визуализатор цифровой одежды, цифровых коллекций, дизайнер, конструктор, индивидуальный портной.

Полина Зелецкая – дизайнер-портной цифровой и физической одежды (от идеи до создания в материале), занимается индивидуальным пошивом, сотрудничает с дизайнерами крупных брендов.

Екатерина Лихачёва и Вольфсон Юлия – компания Dress360, примерка, цифровизация, свадебные платья.

Виктория Бедианидзе - 3Dartist&Digitalclothes, художник по костюму театра и кино, исследователь в сочетании физической одежды и цифровых изделий, созданных методом 3D-печати.

AnastasiyaDongla–3D-avatar, cloth, animation, motion.

Наталья Самсонова–дизайнер, создает цифровую одежду, аксессуары и окружение.

Valeria Medvedeva -Digital Fashion Artist. Создание 3Д-одежды для метавселенных, дополненной реальности и максимально реалистичная репродукция физической одежды.

Вадим Хуснутдинов - Fashion и 3D Digital дизайнер, создатель ERA design.

Екатерина Жихарева - Digital Fashion Creator. Создает аватаров, цифровую одежду, аксессуары. Занимается оцифровкой коллекций, созданием арта. Опыт сотрудничества с российскими и зарубежными брендами.

Виктория Фомишина - DigitalFashion дизайнер. Создает цифровую одежду и аксессуары.

София Рада – конструктор и модельер.

Наталья Коноплева - 3D Fashion Creator. Создает 3D для концептуальных роликов. Специализируется на создании одежды для Unreal Engine 5.