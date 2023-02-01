Петербургского журналиста Александра Невзорова* приговорили к восьми годам колонии

Журналиста осудили на восемь лет колонии. Фото: Олег ЗОЛОТО

Известного петербургского журналиста Александра Невзорова* признали виновным в распространении фейков об армии и приговорили к возьми годам лишения свободы. Заочный вердикт - Невзоров находится за границей - вынес Басманный суд Москвы.

- Приговором от 1 февраля 2023 года журналист Невзоров Александр Глебович* признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 207.3 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима,- сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Невзорова обвиняли по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ» с подпунктом «по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды». Спектр наказания по ней достаточно широк. От штрафа в размере три-пять миллионов рублей до лишения свободы на пять-десять лет.

Сторона обвинения требовала для журналиста девять лет колонии. Суд дал почти максимум - восемь лет. Также Невзорову в течение четырех лет после отбытия наказания запрещено писать что-либо (администрировать сайты) в Интернете.

Срок наказания будет исчисляться с момента экстрадиции журналиста в Россию или его задержания на территории РФ.

Напомним, что сам осужденный с весны 2022 года находится в Израиле вместе с женой. В мае Невзорова объявили в международный розыск.

*-признан иноагентом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Петербургский журналист Александр Невзоров* и его жена получили гражданство Украины

Как отмечается, «за выдающиеся заслуги» (подробности)