Штраф за «закрытый» номер автомобиля на платной парковке в Петербурге составит 3 тысячи рублей

Автовладельцы с «закрытыми» номерами заплатят штрафы за нарушение правил стоянки в зоне платной парковки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 1 февраля 2023 года в Санкт-Петербурга началась активная борьба с водителями, которые пытаются избежать платы за пользование платной парковкой. Многие автомобилисты прибегают к хитростям и закрывают госномера бумажками, либо специальными предметами, которые мешают камерам автоматической фотофиксации определить номер. Теперь же в зонах платной парковки будут ходить инспекторы и снимать посторонние предметы. А водителей-нарушителей ждут штрафы. Об этом сообщили в комитете по транспорту города.

- В зоне платной парковки начнется патрулирование улиц пешими инспекторами, которые будут выявлять автомобили с закрытыми государственными регистрационными номерами, убирать с номеров посторонние предметы и обеспечивать возможность фиксации нарушений с помощью средств автоматической фотофиксации. Впоследствии автовладельцам, нарушившим правила стоянки в зоне платной парковки, Комитетом по транспорту будет выписан штраф в размере 3 тысяч рублей, - рассказали в ведомстве.

Таким образом, если на автомобиле оказался закрытый номер, а водитель, при этом, не оплатил парковку, то его ждет штраф. Если же номер оказался залеплен случайно, а автомобилист допропорядочно все оплатил, камера фотофиксации это определит и штрафа не последует.

Узнать пеших инспекторов можно будет по специализированной брендированной форме.