Доля покупок жилья с ипотекой на первичном рынке Петербурга выросла до 79% Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жилье в Санкт-Петербурге все чаще стали приобретать с привлечением ипотеки. В прошлом году на первичном рынке в городе доля сделок по покупке жилья с использованием ипотеки выросла до 79 процентов. Как следствие, количество сделок без ипотеки сократилось в 2,3 раза. Лишь пятая часть сделок была заключена без ипотеки. Об этом 1 февраля 2023 года сообщают эксперты Nikoliers.

- На протяжении 2022 года ипотека была важнейшим поддерживающим плечом для спроса. Во втором полугодии, когда были запущены субсидированные ипотечные программы от застройщиков со ставкой от 0,01 процента годовых, мы наблюдали рост продаж квартир на первичном рынке, при этом количество покупок без привлечения кредита в общем объеме сделок сократилось — с 17 процентов в июне до 10 процентов в декабре, - рассказала директор департамента жилой недвижимости компании Елизавета Конвей.

Так, в пролом году на первичном рынке жилья было заключено 33,5 тысяч сделок с использованием ипотеки. Это 79 процентов от всех сделок на первичном рынке. В 2021 года доля таких сделок составляла 65 процентов, а в 2020 - 61 процент.

Спрос на ипотеку поддерживался благодаря распространению партнерских ипотечных программ банков и застройщиков по околонулевым ставкам. Причем, эксперты отмечают, что спрос и дальше будет поддерживаться ипотекой и субсидированными программами от застройщиков, при этом доля сделок без привлечения ипотеки в общем объеме покупок на первичном рынке может сократиться.

Также в 2022 году интерес покупателей мог сместиться в сторону приобретения жилья за городом или даже заграницей. В среднем спрос на покупку жилья сократился от 20 до 40 процентов в зависимости от сегмента недвижимости.