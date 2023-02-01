Вызывали скорую: в Петербурге отменили спектакль с актером Борисом Щербаковым

Спектакль с Борисом Щербаковым отменили из-за болезни артиста. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Петербурге отменили спектакль «Свободная пара» с Марией Ароновой и Борисом Щербаковым. Представление должно было состояться вечером 1 февраля, но за несколько часов до этого на сайте ДК «Выборгский» появилось сообщение об отмене спектакля.

- Спектакль переносится в связи с болезнью артиста. Дата переноса будет анонсирована позднее. Билеты действительны, - говорится в сообщении.

Одновременно появилась информация, что актера увезли на скорой прямо с репетиции. Но в петербургском ДК заверили, что все это произошло еще в Москве.

- Нам позвонил его продюсер и сказал, что спектакля не будет, актер заболел. Это произошло не у нас, до нас он просто не доехал, - рассказали корреспонденту spb.kp.ru в «Выборгском».

Предварительно известно, что во время репетиции артист пожаловался на боль в груди. Ему вызвали врачей, но от госпитализации Щербаков отказался. Что именно стало причиной ухудшения здоровья 73-летнего артиста, не уточняется.

Напомним, что ровно год назад Борис Щербаков уже попадал в больницу. Тогда актера поразил коронавирус.

Справка «КП»:

Борис Щербаков - ленинградец. Он родился в городе на Неве в 1949 году в семье шофера. Его отец и мать познакомились на Дороге жизни, когда машины отца провалилась под лед, а будущая мать артиста, работавшая там регулировщицей, спасла водителя полуторки.

Актерским мастерством Щербаков начал заниматься еще в Ленинграде, но в 1968 году поступил на курс Павла Массальского в Школе-студии МХАТ. С тех пор Борис Васильевич постоянно живет в Москве. Имеет звание Народного артиста РФ, является лауреатом Государственной премии СССР.

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