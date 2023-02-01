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Новости компаний1 февраля 2023 13:11

Почта России запустила досрочную подписную кампанию на второе полугодие 2023 года

С 1 февраля по 31 марта 2023 г. клиенты Почты России смогут выписать печатные издания на второе полугодие 2023 г. по ценам текущего подписного периода
Почта России запустила досрочную подписную кампанию на второе полугодие 2023 года. Фото: freepik.com.

Почта России запустила досрочную подписную кампанию на второе полугодие 2023 года. Фото: freepik.com.

В акции участвуют более 1400 изданий, включая детские, глянцевые, развлекательные и отраслевые издания. Оформить подписку можно на сайте, в мобильном приложении Почты России, во всех почтовых отделениях и у почтальонов.

У клиентов, которые выписывают периодику онлайн, есть возможность выбрать нужное издание по названию или подписному индексу, теме, алфавиту, интересам, а оформление займет всего несколько минут.

Клиенты Почты также могут оформить благотворительную подписку на журналы и газеты детям из школ-интернатов и детских домов, ветеранам, пожилым соседям, инвалидам из домов престарелых или любому нуждающемуся. Для этого в почтовых отделениях или на страницах акции «Дерево добра» необходимо выбрать регион и социальное учреждение, в адрес которого будет оформлена подписка.

БИЗНЕС-ПРЕСС