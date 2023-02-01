Почта России запустила досрочную подписную кампанию на второе полугодие 2023 года. Фото: freepik.com.

В акции участвуют более 1400 изданий, включая детские, глянцевые, развлекательные и отраслевые издания. Оформить подписку можно на сайте, в мобильном приложении Почты России, во всех почтовых отделениях и у почтальонов.

У клиентов, которые выписывают периодику онлайн, есть возможность выбрать нужное издание по названию или подписному индексу, теме, алфавиту, интересам, а оформление займет всего несколько минут.

Клиенты Почты также могут оформить благотворительную подписку на журналы и газеты детям из школ-интернатов и детских домов, ветеранам, пожилым соседям, инвалидам из домов престарелых или любому нуждающемуся. Для этого в почтовых отделениях или на страницах акции «Дерево добра» необходимо выбрать регион и социальное учреждение, в адрес которого будет оформлена подписка.