Как переехать жить на Васильевский остров и сэкономить

Современный дом должен быть уютным и комфортным не только внутри, но и снаружи. Фото: Группа Аквилон.

УДАЧНЫЙ МОМЕНТ

Всем, кто планирует покупать новое жилье, но сомневается, делать это сейчас или подождать, можно посоветовать не медлить с решением. Сегодня застройщики предлагают выгодные условия покупки в новостройках, но самое главное - есть из чего выбирать. Так, федеральная девелоперская компания Группа Аквилон анонсирует открытие продаж в ЖК «Аквилон ZALIVE-2», который возводится на намыве Васильевского острова. Старт продаж запланирован на 7 февраля 2023 года. А для первых клиентов будет действовать дополнительная скидка в размере 5%.

Вторая очередь жилого комплекса состоит из двух корпусов общей площадью свыше 34 тыс. кв.м. В домах высотой 13 этажей запроектировано 516 квартир. Квартирография проекта включает в себя различные планировочные решения: от студий площадью от 26кв.м до евро четырехкомнатных квартир площадью до 92 кв.м. На подземном этаже предусмотрены сити-боксы для хранения вещей. Минимальная стоимость квартир составляет 5,18 млн рублей.

ХОРОШЕЕ МЕСТО

«Аквилон ZALIVE-2» возводится на Васильевском острове в 500 метрах от Финского залива. Комплекс расположен в 10 минутах от выезда на ЗСД и в 12 минутах езды от станции метро «Приморская». С одной стороны рядом располагается деловой и исторический центр, с другой — берег Финского залива и новая современная инфраструктура в пешей доступности. На первых этажах ЖК разместятся коммерческие помещения, в которых откроются продуктовые магазины, аптеки, кафе, точки бытовых услуг и др.

В рамках реализации проекта будет возведен ряд социальных объектов: два детских сада, рассчитанных на 80 мест каждый, а также школа на 400 учеников. Жители комплекса получат от Группы Аквилон в безвозмездное пользование детский клуб Аквилон KIDS, в котором самые юные резиденты смогут заниматься творчеством, отмечать детские праздники и так далее.

Живописная аллея на территории комплекса сделает жилье уютным в любое время года. Фото: Группа Аквилон.

ВЫСОКИЕ СТАНДАРТЫ

Проект будет реализован в соответствии со стандартами Группы Аквилон на базе концепции Э4, которая основана на четырех принципах: энергоэффективности, эргономике, экологичности, а также экономии средств и времени жителей. В строительстве ЖК девелопер применит энергоэффективную технологию Termo-S — разработка подразумевает увеличенный слой утеплителя внешних стен, кровли и цоколя, индивидуальный тепловой пункт, а также установку энергоэффективных двухслойных стеклопакетов.

Все жилые площади в ЖК «Аквилон ZALIVE-2» будут сдаваться в предчистовой отделке Whitebox. На выбор можно дозаказать чистовую отделку в одном из трех цветовых решений: Sand, Terra и Graphite. Квартиры будут оснащены системой «умного дома» inHOME — это собственная разработка Группы Аквилон, которая предоставляет широкий функционал управления жилым пространством.

Проект ЖК предусматривает комплексное благоустройство, которое спроектировано по концепции «двор без машин». На территории комплекса появится живописная аллея, два хвойных сквера, спортивная workout-зона, детские площадки, а также дизайнерские скамейки и велопарковки.

Окончание строительства «Аквилон ZALIVE-2» запланировано на II квартал 2025 года, передача ключей участникам долевого строительства — на IV квартал 2025 года.

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