Холдинг «РСТИ» построил рекордное количество объектов

ЖК NewTime. Фото: пресс-служба РСТИ.

В 2022 году холдинг «РСТИ» (Росстройинвест) ввел в эксплуатацию 10 объектов общей площадью 268 780,6 кв. м. Ранее компания сдавала не более 8 объектов в год.

Среди сданных в прошлом году объектов – дизайнерский дом ELEVEN в Москве, четвертая, пятая и шестая очереди жилого комплекса NewTimeи третья очередь жилого комплекса Terra в Приморском районе Санкт-Петербурга, а также вторая и третья очереди проектаFamilia на Петровском острове. Пополнился список готовых социальных объектов – завершилось строительство нового корпуса для НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе, детского сада на 220 мест в ЖК Terra, встроенно-пристроенный детский сад появился на территории ЖК NewTime. Кроме того, компания достроила проблемный объект ГК «Норманн» – третий этап жилого комплекса «На Заречной».

В 2022 году холдинг «РСТИ» начал продажу квартир в двух новых проектах – жилых комплексах Master Place и «Академик», а также в следующих очередях проектов «БелАрт», «Тайм Сквер» и Cube.

На 2023 год запланирован ввод в эксплуатацию последнего корпуса проекта NewTime и первой очереди жилого комплекса «БелАрт», а также вывод в продажу квартир как в новых проектах, так и в уже строящихся жилых комплексах. Кроме того, планируется завершить строительство детского центра хирургии врожденных пороков развития и восстановительного лечения на Авангардной улице в Красносельском районе.

- В 2023 году наша компания продолжит выводить на рынок интересные проекты. Уже весной наших покупателей ждет яркая новинка от «РСТИ» – жилой комплекс «Лайнеръ» на Октябрьской набережной. Больше половины квартир в этом жилом комплексе будут видовыми, – рассказал председатель совета директоров холдинга «РСТИ» Федор Туркин.