Клиенты Сбера могут передать показания счетчика газа или оплатить квитанцию в мессенджере Telegram. Фото: freepik.com.

Клиенты Сбербанка теперь могут передать показания счетчика газа или оплатить квитанцию в мессенджере Telegram. При этом плательщик сам определяет размер вносимой суммы независимо от выставленной в квитанции.

«Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» на базе эквайринга Сбера запустил новый онлайн-сервис для своих абонентов – чат-бот в мессенджере Telegram «Мой ГАЗ» @mygaz_bot (https://t.me/mygaz_bot). Разработчиком – интегратором решения выступила компания ООО «СаплРус». С помощью чат-бота можно узнать сумму к оплате в текущем месяце, посмотреть или скачать квитанцию на оплату газа в электронном виде, перейти на сайт поставщика газа и получить там ответы на часто задаваемые вопросы, а также воспользоваться другими дистанционными сервисами компании.

Для удобства пользователей номер лицевого счёта сохраняется, и в дальнейшем его не нужно будет заново вводить.

Анатолий Песенников, заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк:

«Вместе с партнёрами мы постоянно работаем над улучшением сервисов. Наша цель – сделать услуги максимально доступными, в том числе с помощью развития новых каналов. Год назад мы реализовали возможность оплаты городских парковок через чат-бот в Telegram, а теперь такой способ – через мессенджер – доступен и потребителям газа. Пользователи выбирают удобный им дистанционный сервис, при этом популярность онлайн-банка Сбера только растёт».

ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» входит в Группу «Газпром межрегионгаз». Компания является поставщиком природного газа в Северо-Западном федеральном округе. Осуществляет свою деятельность в четырех регионах округа: В Санкт-Петербурге, Ленинградской и Калининградской областях, а также в Республике Карелия.