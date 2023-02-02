«Миланы не стало»: умерла девушка из Эстонии, на которую в Петербурге упала глыба льда

Милана Каштанова умерла 31 января, после 13 лет борьбы за жизнь. Фото: helpmilana.livejournal.com

31 января в Эстонии умерла Милана Каштанова. Девушка, которая стала инвалидом из-за падения на нее ледяной с крыш дома в Петербурге в 2010 году. Юная красавица в один миг превратилась в беспомощного инвалида, неспособного жить без чужой помощи. Все эти годы девушка была под присмотром врачей и родных, а последние месяцы провела в больнице

- Миланы не стало. Последние недели ее состояние ухудшилось, она провела их в больнице, - написали в блоге в «Живом Журнале» родители девушки Вадим и Елена Каштановы.

По их словам, последний год выдался особенно трудным. Дочь болела, причем сильно. В начале весны из-за ухудшения работы почек и воздействия препарата против эпилепсии Милана почти перестала говорить и узнавать родителей.

В один момент жизнерадостная девушка превратилась в инвалида. Фото: helpmilana.livejournal.com

В начале лета девушку госпитализировали из-за появления жидкости в легких. После возвращения домой Милана заболела коронавирусом и снова попала в больницу, ее легкие были поражены на 50%. Но и с этим удалось справиться. Но к зиме состояние здоровья Миланы окончательно ухудшилось. Ее снова отвезли в больницу, из которой девушка уже не вышла.

- Мы благодарны всем, кто поддерживал нас на протяжении многих лет на этом нелегком пути, - написали родители Миланы.

Напомним, что трагедия произошла в 2010 году. 5 февраля девушка проходила мимо дома на улице Красного Курсанта, с крыши которого чистили снег и лед. А ограждения опасной зоны не было. Упавшая на голову глыба льда буквально размозжила череп. Пострадавшую экстренно отвезли в Мариинскую больницу, где врачи провели несколько сложнейших операций на мозге. Но все были уверены, что Милана не выживет.

На тот момент улыбчивой красавице было 28 лет. Она, гражданка Эстонии, училась в Петербурге на психолога. Но в один момент все рухнуло. Следующие три года девушка провела в клиниках Германии, а с 2013 года жила дома, в Эстонии. Родители Миланы посвятили себя уходу за дочерью. Гражданский муж девушки ее оставил.

Родителям Миланы удалось отсудить у ЖКС №2 Петроградского района рекордную компенсацию в 10 миллионов рублей, которая смогла почти полностью покрыть счета за лечение. А техника, которая отвечала за уборку, приговорили к шести месяцам лишения свободы условно.

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