Одежда для худых и богатых: Что предлагают модникам Петербурга пришедшие на смену H&M и Zara бренды

Российские и итальянские дизайнеры открыли точки в ТЦ вместо ушедших из страны брендов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как же иногда хочется, как в фильме «Красотка», напевая песню Pretty woman, пробежаться по магазинам и перемерять все платья и туфли! А в ТЦ шаром покати - от привычных брендов давно и след простыл: ни Zara вам, ни H&M, ни других известных вывесок.

В конце прошлого года в сердцах петербургских модниц забрезжила надежда: пустующие площади заняли новые магазины. По подсчетам консалтинговой компании NF Group, в Северной столице появились 13 брендов, из них 3 итальянских, остальные отечественные. В одной только «Галерее» открылись 5 магазинов одежды.

В Северной столице появились 13 новых брендов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Для выяснения, что из себя представляют новоселы, «Комсомолка» отправилась на шопинг.

ПРЯМИКОМ ИЗ МИЛАНА

Ruck&Maul поселился на первом этаже, прямо возле бутика Karl Lagerfeld. В этом закутке одежда рассчитана не на каждый кошелек и считается сегментом премиум. Однако зайти мы все-таки решились.

- Мы - магазин класса люкс, - заявляет продавец с порога. - О нас еще мало кто знает, но мы рады, что освободилась ниша.

Новинка, где можно купить мужские футболки от 7 тысяч рублей, рубашки от 12 тысяч. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Оно и видно, ведь цены здесь не маленькие, но и не космические: мужские футболки от 7 тысяч рублей, рубашки от 12 тысяч. Старую коллекцию можно отхватить по скидке. Правда, размеры только для стройных. Продавцы уточняют: есть и большие, но в зал их не вывешивают, да и вообще фасоны оверсайз подойдут даже пышкам.

Сам бренд итальянский, но вся одежда отшивается в Турции. За десять минут, проведенные здесь, мы заметили, что народ все-таки заглядывает. Правда, вскоре быстро выбегает с круглыми глазами. Все-таки ценник не для обычного россиянина.

На втором этаже прижился еще один итальянский бренд. Модницам здесь делать нечего - в ассортименте только мужские рубашки, костюмы, футболки и джемпера.

- К нам заходят и говорят: «Я будто бы снова побывал в Милане!», - хвастает сотрудница магазина Dan John. - Думают, что у нас дорогой бренд, а у нас даже дешевле, чем в Zara. Ну где вы еще купите качественную рубашку за 2 тысячи рублей? Посетителей пока немного, но мы только открылись. Да и итальянские фасоны не подходят крупным мужчинам, только стройным и подтянутым.

В Dan John уверяют, что товары у них дешевле, чем в Zara. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В общем, русским богатырям тут делать нечего. Получается, опять мимо? А каково качество?

- А как возите из Италии? Серый импорт?

- Везем напрямую из Италии, я вас уверяю! - божится продавец.

На пустующую площадку на третьем этаже заехал итальянский бренд Loriata. Магазин обещает шопинг для покупательниц постарше и любительниц трикотажа. Пока заманивает скидками 50 процентов на все и наличием вещей плюс сайз. Однако в бутике так же пусто, как и у его итальянских соседей.

Loriata понравится любительницам трикотажа. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ПРИКИД - ДЛЯ КРЕАТИВНЫХ

Побывали в Милане, и хватит. Где там российские дизайнеры? В двух шагах от европейского бренда поселился отечественный. Из витрины Rosi нас приветствует манекен в светлом пальто, рядом еще один в модной голубой куртке. Фасон, кстати, ненадоедливый. Это не штампованные модели H&M или Bershka.

Внутри магазина слоняются молодые покупательницы - то ли студентки, то ли школьницы. На кассах и в раздевалках без очередей, наверно, потому, что входной билет в девчачий рай - размеры S и M. Это при том, что вещи слегка маломерят. Зато цены демократичные: модные джинсы на высокой посадке или футболку можно урвать за 3 тысячи рублей, курточки и пальто - за 5 тысяч.

Входной билет в девчачий рай - размеры S и M. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Одежду производят на российских фабриках из наших материалов и с нашей фурнитурой, а вот обувь покупаем в Китае, - честно говорят в магазине.

Торговую точку Nike на последнем этаже занял отечественный мультибрендовый магазин Freedom store. Розовая шуба посреди зала так и манит зайти внутрь, но стоит приблизиться и:

- 45 тысяч?!

- Это со скидкой, - успокаивает подбежавший консультант. - Недорого. Мех-то натуральный - норка.

Отечественный мультибрендовый магазин Freedom store продаст вам розовую шубку за 45 тысяч рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А мы думали, шуба искусственная. Наверно, такие же ожидания и у других залетных гостей магазина - иных тут просто нет.

Оказалось, мы попали на настоящую ярмарку петербургских и московских дизайнеров. Молодых и амбициозных, судя по стоимости вещей. Даже обычные свечи здесь стоят от 3 тысяч рублей. Одежда тоже не из дешевых, да и фасоны не каждому подойдут. Платья от 7 тысяч, обувь от 15 тысяч. Правда, наряды необычные и, как обещают, почти эксклюзивные - шьют всего в двух-трех экземплярах.

Российские дизайнеры явно не стесняются ярких цветов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

КОНКРЕТНО

В ТЦ Петербурга:

- 16 брендов остаются недоступными (Women’s Secret, «Декатлон», Uniqlo, Adidas и др.)

- 15 брендов ушли окончательно (Gap, Victoria’s Secret, Hesburger и др.)

- 46% новых магазинов одежды и обуви

- 11% новых детских магазинов