Итоги года «Ростелекома»: Интернет стал доступнее, безопасность выше, а связь быстрее

Итоги года «Ростелекома». Фото: пресс-служба «Ростелекома».

Несмотря на неопределенность, экономическую нестабильность и санкции, российские высокотехнологичные компании демонстрируют устойчивость и адаптируются к новым реалиям.

- Помогают меры господдержки, замещение иностранных IT-продуктов отечественными решениями и гибкие сценарии развития бизнеса. Благодаря этому в минувшем году нам удалось выполнить все плановые задачи, - говорит директор макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» Александр Логинов. - Несмотря на происходящее в стране и мире, мы продолжаем системное развитие инфраструктуры и внедрение цифровых сервисов на территории всего Северо-Запада, в том числе в малых городах.

Мы побывали на отчетной встрече компании «Ростелеком» и собрали самые интересные и важные моменты, которые касаются каждого из нас.

ИНТЕРНЕТ НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ РОСКОШЬЮ

Жители мегаполиса воспринимают постоянный доступ в Интернет, как должное, но в некоторых удаленных уголках нашей страны всемирная паутина по-прежнему недоступна. А ведь Интернет - это не только развлечения, но и доступ к современному образованию, финансовым институтам, достойной работе. «Устранение цифрового неравенства» - крупный федеральный проект, который «Ростелеком» реализует совместно с Минцифры России.

- Если раньше в малых населенных пунктах мы ставили таксофоны, затем опоры и оборудование для сети WI-FI, то сейчас устанавливаем оборудование мобильной связи. Для этого мы сначала проводим исследование на предмет присутствия в населенных пунктах других операторов связи. О своем желании участвовать в программе могут заявить жители разных регионов, проголосовав на портале Госуслуг, - напоминает Александр Логинов.

В 2022 году благодаря проекту устранения цифрового неравенства мобильная связь появилась в 33 малых населённых пунктах Северо-Запада. Подключенные к сети районы сразу же стали активно пользоваться Интернетом. Рост трафика показывают и ранее организованные точки доступа в Сеть по технологии Wi-Fi.

Фото: пресс-служба «Ростелекома».

ОБРАЗОВАНИЕ В ЦИФРЕ

Еще один федеральный проект, в рамках которого «Ростелеком» развивает цифровую инфраструктуру в школах - «Цифровая образовательная среда».

- В школах устанавливается коммуникационное оборудование, которое дает возможность всем участникам учебного процессаодновременно пользоваться высокоскоростным интернетом. Это помогает сделать образование более качественны и комфортным, - добавляет Александр Логинов.

Кроме обеспечения доступа в интернет, в рамках проекта «Цифровая образовательная среда» в школах устанавливаются системы видеонаблюдения. На данный момент проект реализуется в 3 регионах - Великом Новгороде, Калининграде и Санкт-Петербурге. В частности, в Северной столице высокоскоростным Интернетом обеспечено 74 школы.

ШИРЕ СВЯЗЬ

В 2022 году на территории Северо-Запада было проложено более 2 тысяч километров оптоволоконных линий связи. Из них почти половина находится на территории Петербурга и Ленинградской области. Это позволило обеспечить стабильной связью на 8% больше домохозяйств, чем в 2021 году. Кроме того, «Ростелеком» постоянно вкладывается в модернизацию оборудования.

- В Петербурге мы запустили крупный проект по замене медных технологий на оптику. Оптоволоконная сеть гарантирует потребителям более высокое качество цифровых услуг и сервисов, стабильность работы такой сети гораздо выше, чем медной, - говорит Александр Логинов.

Лучше связь - меньше жалоб. Количество обращений в контактный центр «Ростелекома» с каждым годом снижается. По сравнению с 2021 годом по Северо-Западу звонков стало меньше на 10%, а по Петербургу и Ленобласти - на 11%.

БЕЗОПАСНОСТЬ И КОНТРОЛЬ

К началу 2024 года на территории Санкт-Петербурга должно появиться порядка 80 тысяч камер видеонаблюдения. С таким поручением выступил глава города Александр Беглов. Сегодня оборудовано уже 72 тысячи камер и основная часть - 65% - построена «Ростелекомом». Прирост в 2022 году - 5 тысяч камер.

- Эффект колоссальный и прежде всего - это снижение преступности. Так, с помощью систем видеонаблюдения в 2022 году было раскрыто более 1300 преступлений, а количество зарегистрированных преступлений по сравнению с 2021 годом снизилось на 7%. Сегодня ни одно преступление не обходится без анализа видеоинформации, а наше оборудование предоставляет услугу видеоаналитики. С помощью искусственного интеллекта можно быстро найти предполагаемого преступника, - рассказал Александр Логинов.

Работа по установке систем видеонаблюдения ведется не только в Петербурге, но и в других городах Северо-Запада - Вологде, Пскове, Мурманске. Кстати, в Мурманске в кратчайшие сроки было смонтировано порядка 1,5 тысяч камер видеонаблюдения. Система позволяет следить за обстановкой, принимать решения силовым структурам, службам ЖКХ и так далее.

Еще одно решение, которое помогает обеспечить безопасность на улицах Петербурга - система фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Сегодня в городе установлено более 900 таких комплексов, 300 из них заработали в прошлом году. Главный эффект - снижение смертности на дорогах, которое по итогам 2022 года составило 36,3%. Число ДТП сократилось на 17,3%, а пострадавших в авариях- на 16%.

- Системы фотовидеофиксации отлично справляются со своей профилактической задачей, вынуждая водителей быть внимательнее на дорогах, - добавляет Александр Логинов.

Планы «Ростелекома» на 2023 год - продолжение работы по устранению цифрового неравенства, технологическая модернизация, развитие цифровой инфраструктуры и систем видеонаблюдения. Компания технологически подготовлена для решения этих задач.