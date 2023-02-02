Все в одном: Жители Петербурга и Ленобласти смогут одновременно подключить интернет, мобильную связь и цифровое телевидение

Тариф «Объединяй» от МегаФона стал доступен жителям более 200 тысяч квартир. Фото: freepik.com.

МегаФон в Санкт-Петербурге добавил новые объекты на карту покрытия проводного интернета за счет использования инфраструктуры ИТ-партнера «Обит». Жители еще более 200 тысяч квартир в Северной столице и Ленобласти смогут подключить универсальный продукт от МегаФона, включающий в себя домашний интернет, мобильную связь и цифровое телевидение.

Тариф «Объединяй» стал доступен абонентам в Центральном, Петроградском, Василеостровском, Выборгском, Невском, Красносельском, Курортном и Пушкинском районах Петербурга, а также в Мурино, Кудрово и Петергоф. Жильцы многоквартирных домов в этих районах смогут оплачивать все необходимые телекоммуникационные услуги по единому лицевому счету.

«Модель взаимодействия по системе FVNO имеет ряд преимуществ как для оператора, так и для клиентов. Например, развертывание виртуального оператора позволяет нам экономить на строительстве сетей фиксированный связи, но в тоже время дает возможность расширять географию присутствия услуги домашнего интернета за счет аренды сети партнера. В свою очередь, абоненты получают комплексное решение для удовлетворения своих базовых цифровых потребностей с возможностью оплаты всех услуг в одном окне», – рассказывает Владимир Бакалов, директор МегаФона в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

«Прошлый год убедительно продемонстрировал необходимость пересмотреть подходы к использованию ресурсов – не только финансовых, но и человеческих, технических и технологических», – говорит генеральный директор «ОБИТ» Андрей Гук. – На первый план вышли инструменты, позволяющие максимально повысить эффективность действующей инфраструктуры. Модель FVNO – один из наглядных примеров того, как ответственные игроки рынка объединяют усилия, чтобы гарантировать доступ к качественным и надежным цифровым сервисам для максимального числа потребителей и минимизировать влияние на отрасль внешних факторов. На данном этапе можно с уверенностью говорить о том, что эта модель оправдала себя как рациональная и экономически выгодная форма партнерства».

Предоставлять услуги на арендованных сетях в тех локациях, где у федерального игрока нет собственной инфраструктуры, МегаФон начал в 2020 году. По этой модели компания платит «владельцу сетей» за подключение и ежемесячное обслуживание каждого пользователя тарифа «Объединяй!». Помимо маркетинговой поддержки проекта, МегаФон берет на себя прием платежей, обслуживание клиентов в «личном кабинете» и в собственных салонах связи, продажу брендированных Wi-Fi-роутеров и ТВ-приставок. В этом году оператор планирует еще ряд запусков FVNO-проектов в крупных городах России.

МегаФон— всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор №1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,9 млн клиентов.

«ОБИТ» — предоставляет комплексные ИТ- и телеком-решения для бизнеса в 90 городах России и ближнего зарубежья.

Основанный как провайдер связи в 2002 году, «ОБИТ» за 20 лет трансформировался в полноценного ИТ-партнера. Портфель компании включает как телекоммуникационные (создание корпоративных сетей, сетей Wi-Fi, организацию и аренду каналов, телефонную связь и Интернет, IPTV), так и нетелекоммуникационные высокотехнологичные продукты (облачные сервисы, услуги дата-центра, виртуальные серверы, ИТ-аутсорсинг, видеонаблюдение, организация РАСЦО, ГО и ЧС, обеспечение бесперебойного энергоснабжения).

Офисы «ОБИТ» расположены в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.

С момента своего основания компания более 30% выручки «ОБИТ» каждый год инвестирует в модернизацию сетей и оборудования. Это позволило добиться одного из самых высоких в отрасли показателей надежности и качества связи – коэффициент отказоустойчивости систем компании составляет 10-6.

С 2010 года «ОБИТ» предоставляет бесплатный доступ к сети Интернет по WI-FI технологии на территории объектов культурного наследия и общественных пространств в городах присутствия.