Санитар Мариинской больницы Петербурга жестоко избил госпитализированного пациента

Машина скорой помощи увезла мужчину из клуба Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербуржец попал в вытрезвитель Мариинской больницы после неудачного посещения клуба, но приключения на этом не закончились. Медучреждение он покинул со сломанной челюстью. Как стало известно, буйное поведение пациента не оценили санитары.

Все начиналось спокойно. Вечером петербуржец захотел культурно отдохнуть, и приехал к дверям клуба на Арсенальной набережной. Как сам он считает, был одет вполне аккуратно. Перед заведением выпил всего пару бутылок пива, так что сильного опьянения не было. Но его не пустили.

Охранники клуба не стали объяснять, в чем причина отказа. Вместо этого, брызнули в лицо нежеланного посетителя перцовым баллончиком. Очевидцы вызвали скорую, которая отвезла мужчину в Мариинскую больницу. Сотрудники медучреждения сомневаются, что пациент был трезвым.

- Пациент поступил в состоянии алкогольного опьянения. Еще он искал «дракона», был под наркотиками. Оскорблял персонал. За 2022 год более 70 случаев, когда ломали носы, оставляли синяки даже девчонкам нашим. К нам свозят всех пьяных из клубов в центре, - рассказал источник «КП-Петербург» в больнице.

История на этом не закончилась. Мужчина пытался выбраться из вытрезвителя, куда его определили. По его словам, он объяснял, что не был пьян и просился к врачу. Но получил отказ от санитара. Когда непослушный пациент самостоятельно попытался выбраться, крупный медработник ударил его по лицу, мужчина упал, а его телефон полетел в стену. После этого санитар спокойно затащил пациента обратно в изолятор за ноги. Все это засняли камеры видеонаблюдения.

В больнице рассказали, что виновного сотрудника уволили сразу же, как только узнали о случившемся. Данные переданы в прокуратуру и полицию. Ведомства начали проверку.

- В крови у пострадавшего пациента были обнаружены этанол и психоактивные вещества. Он пытался вылезти в окно. Однако это ни в коем случае не оправдывает поступок санитара. Случившееся - вина конкретного сотрудника. Больница осуждает его и приносит извинения, - рассказали «КП-Петербург» в пресс-службе Мариинской больницы.