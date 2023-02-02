Первый в году случай заражения корью зарегистрирован в Петербурге

Мужчину с подтвержденным диагнозом госпитализировали Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Первый случай заболевания корью выявлен в Петербурге накануне. Этот факт подтвердили в региональном Роспотребнадзоре. В ведомстве добавили, что диагноз выявлен у пациента, который приехал в Северную столицу из Таджикистана.

- Мужчина с подтвержденным диагнозом своевременно госпитализирован в инфекционный стационар в медицинский бокс, - говорится в сообщении Управления Роспотребнадзора по Петербургу.

Специалисты сразу же начали санитарно-эпидемиологическое расследование, которое проводится в соответствии с российским санитарным законодательствам. Ситуацию с заболеваемостью корью в Петербурге контролирует региональный Роспотребнадзор.

По словам врачей, лучшей и самой эффективной мерой профилактики кори является иммунизация. Для того, чтобы поставить прививку против кори, нужно обратиться в медицинское учреждение по месту жительства.