Маленькой рыбке - большое плавание:Как выращивают и выпускают мальков в реки России

С 2016 года водоемы четырех регионов страны пополнило более полутора миллионов особей молоди ценных пород. Фото: Тимур РУМЯНЦЕВ.

Вот уже несколько лет ФосАгро выпускает сотни тысяч мальков в водоемы Мурманской, Вологодской, Саратовской и Ленинградской областей в рамках экологической политики. Рассказываем, зачем выводят рыбью молодь, как ее доставляют к месту обитания и для чего отпускают в свободное плавание.

ОТ ИКРИНКИ ДО СИГА

Каждый год специалисты предприятий ФосАгро зарыбляют реки, озера, водохранилища миллионами подращенных мальков, восстанавливая и увеличивая естественную популяцию. Каждое рыбье «новоселье» тщательно готовится. Для конкретного водоема подбирают определенное количество новых обитателей. Например, в акваторию Ладожского озера сотрудники Волховского филиала АО «Апатит» (Группа «ФосАгро») выпустили 1584 малька сига. Их вырастили на специализированном рыбоводческом предприятии и заранее адаптировали к условиям среды обитания.

- Это мероприятие проводится, чтобы увеличить численность сига и сохранить экосистему Ладожского озера, - рассказал специалист управления экологии и природопользования Волховского филиала АО «Апатит» Андрей Смирнов. - Количество рыбы, которую мы выпустили, рассчитывалось по методикам, разработанным НИИ озерного и речного рыбного хозяйства в Санкт-Петербурге. Для выпуска мальков было выбрано максимально подходящее по температурному режиму и глубине место.

Сиг относится к группе лососевых, обитает в реках Европы и Северной Азии. Способен мигрировать из пресных вод в соленые и обратно. Некоторые виды сига занесены в Красную книгу.

Для искусственного зарыбления в водоемы отправляется уже подращенная рыба, которая может постоять за себя. К примеру, малек сига, выпущенный в Сясь, весил около 15 граммов. Уже через несколько лет он сможет дать потомство, что поможет в восстановлении популяции.

Для искусственного зарыбления в водоемы отправляется уже подращенная рыба, которая может постоять за себя. Фото: Тимур РУМЯНЦЕВ.

ПРИМЕР ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

К сожалению, сегодня далеко не всегда достаточно естественного воспроизводства рыбы, поэтому и практикуется искусственное зарыбление водоемов. Это одна из эффективных возможностей восстановить биологические ресурсы нашей страны. Знать об этом особенно важно подрастающему поколению, ведь совсем скоро нынешние школьники будут отвечать за окружающую нас среду.

Именно поэтому в экологических акциях ФосАгро традиционно участвуют дети. Они выпускают в реки мальков, общаются с экологами, снимают видеоролики, делятся впечатлениями и важной информацией с друзьями.

- Мы часто ездим с одноклассниками на субботники, сажаем деревья, приводим в порядок школьную территорию. Но рыбок в реку выпускаем впервые! - поделился восьмиклассник Сясьстройской школы № 2 Арсений Мишутинский. - Мне это очень близко, потому что дома я ухаживаю за своими рыбами в аквариуме. Люблю наблюдать за их поведением и развитием. Также увлекаюсь биологией и экологией. Надеюсь, что эта акция поможет нашей планете, что рыбы приживутся и все у них будет отлично.

ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ

Для ФосАгро зарыбление водоемов не разовая акция, а систематическая работа, которая проводится согласно экологической политике организации. Акции по восстановлению биоразнообразия водоемов в регионах присутствия компания проводит с 2016 года. За это время в водоемы Мурманской, Вологодской, Саратовской и Ленинградской областей выпущено более полутора миллионов мальков рыб ценных пород.

В Ленинградской области первая подобная акция состоялась в 2017 году - в реку Волхов выпустили 2276 особей молоди волховского сига. В 2020-м Волховский филиал АО «Апатит» выпустил более 2000 мальков палии в Ладожское озеро. Сегодня запасы палии низки, поэтому ее вылов запрещен, вид занесен в Красные книги Ленинградской области и Карелии.

К экологичности ФосАгро активно привлекает детей: они общаются со специалистами, снимают видеоролики и делятся впечатлениями с друзьями. Фото: Тимур РУМЯНЦЕВ.

СПРАВКА

Группа «ФосАгро» - российская вертикально-интегрированная компания, занимающая одну из лидирующих позиций в мире по объемам выпуска фосфорсодержащих минеральных удобрений и высокосортного апатитового концентрата с содержанием пентаоксида фосфора 39 процентов и более. Является одним из ведущих мировых производителей аммофоса и диаммонийфосфата, одним из ведущих в Европе и единственным в России производителем кормового монокальцийфосфата, а также единственным в России производителем нефелинового концентрата.

Удобрения ФосАгро отличаются высокой эффективностью, обеспечивают улучшенные экологические характеристики производимой сельхозпродукции и не приводят к загрязнению почв тяжелыми металлами.

Основная продукция компании, включая фосфатное сырье, содержит свыше 50 марок удобрений, кормовые фосфаты, аммиак и триполифосфат натрия. Ею пользуются на всех обитаемых континентах в 102 странах мира. Приоритетными рынками сбыта продукции, помимо России и СНГ, являются страны Латинской Америки, Европы и Азии.

КСТАТИ

В помощь природе

Забота об экологии является одним из важнейших приоритетов ФосАгро. Компания последовательно снижает воздействие на окружающую среду, ведет работу по сохранению естественных экологических систем, постоянно развивает экологический менеджмент. Общий объем вложений за последние 10 лет составил порядка 60 миллиардов рублей. В прошлом году на финансирование экологических мероприятий компания направила более 9 миллиардов рублей.