Блокадник, проработавший на заводе 78 лет, не может добиться звания Героя Труда

Николай Спиридонов добивается звания Героя Труда Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Николаю Спиридонову 93 года. Всю жизнь он посвятил Балтийскому заводу - пришел туда во время Великой Отечественной войны 14-летним мальчиком. Строил и ремонтировал тральщики, которые вылавливали мины в Финском заливе, был помощником на пищеблоке, электромонтажником, дежурным по депо, электриком, а в конце трудового пути выполнял функции сторожа. Спустя год после увольнения Николай Васильевич обратился в «Комсомолку»: считает, что государство и предприятие обошлись с ним несправедливо.

- 31 мая 2021 года я вышел через проходную и не услышал ни спасибо, ни до свидания. В 14 лет я впервые пришел там и вышел последний раз в 92 года, представьте! Столько лет отдал этому заводу и родине? И что получил? Меня после этого ни с Новым годом, ни с днем рождения не поздравили, - говорит ветеран.

Николай Спиридонов считает, что мог бы получить еще одну награду Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Дело в том, что коллектив несколько раз выдвигал ветерана на звание Героя Труда, но эту награду он так и не получил, хотя считает, что заслуживает ее. На самом деле награды у Николая Васильевича есть: медали «За оборону Ленинграда» и «За строительство атомного крейсера», орден «За заслуги перед Отечеством» II степени и знак «Жителю блокадного Ленинграда».

Последние 14 лет в трудовом стаже блокадника числятся временем, когда он работал сторожем. Сам Николай Васильевич говорит, что был дежурным в цехе: включал свет, регулировал воду и температуру воздуха, подписывал наряды тем, кто трудился вечером и ночью.

Сейчас блокадник на пенсии Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А год назад 45 человек, работающих на предприятии, сократили. На Балтийском заводе «Комсомолке» рассказали, что это было связано с коронавирусом.

- Всех сотрудников старше 60 лет из-за коронавирусной инфекции пришлось перевести на дистанционный режим. Но сторож работать удаленно не может. Николай Васильевич подписал заявление об увольнении по собственному желанию, - рассказывают на заводе. - Что касается наград, предприятие сделало все, чтобы Николай Васильевич получил орден «За заслуги перед Отечеством». А вот на звание Героя Труда он, к сожалению, претендовать не может.