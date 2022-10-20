Петербургское наводнение и сон Петра I: В Северной столице подвели итоги конкурса «Digital Opera»

В Северной столице подвели итоги конкурса «Digital Opera». Фото: Данилина Нина.

Культурная жизнь в Петербурге продолжает бить ключом! Так, в Эрмитажном театре были определены победители IV Международного конкурса цифровой сценографии и режиссуры в театре - «Digital Opera Performance». Проект состоялся благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Примечательно, что основные награды получили команды родом из Северной столицы.

14 и 15 октября в городе на Неве прошли финальные показы фестиваля «Saint-Petersburg Digital Opera». В этот раз конкурс проводился сразу по двум номинациям - мультимедиасценография и режиссура. Борьба была очень напряженной. Сперва из двухсот заявок, присланных со всей России, для участия было отобрано шестьдесят. И лишь 20 участников сумели выбиться в финал и показать себя и свои работы на подмостках знаменитого Эрмитажного театра.

Фото: Данилина Нина.

Всем участникам была дана одна тема: «Парадиз Петра I. Наводнение». Она должна была раскрыться в двадцати музыкальных произведениях разного жанра. Это могли быть инструментальные отрывки, оперные арии, хоровые партии или декламаци. Сценографам было предложено пофантазировать на тему петербургских наводнений, воспетых еще великим А. С. Пушкиным. А режиссерам выпала задача представить мини-спектакль «Сон Петра I». Авторам цифровых перфомансов помогали реализовать свои идеи профессиональные артисты и Международный симфонический оркестр «Таврический» под управлением народного артиста Кабардино-Балкарии Михаила Голикова.

В международный состав жюри вошли мировые звезды сценографии, известные театральные художники, режиссеры, продюсеры и директора театров. Часть судей присутствовали на выступлении конкурсантов прямо в зале театра, другие же наблюдали за действом в режиме «онлайн». По итогам их совещания и были определены победители конкурса. Также все финалисты получили дипломы об участии и памятные призы.

Фото: Данилина Нина.

ПОБЕДИТЕЛИ

В номинации «Цифровая сценография» за работу «Наводнение №5», созданную на основе 6-й симфонии Людвига ван Бетховена, победу одержала Митя Тарасевич и команда «PANTALEON_studio» (Митя Тарасевич, Щербакова Елена, Пахомов Владислав, Верес Данила, Гапоян Максим, Васильев Антон, Алексей Смагин)

В номинации «Цифровая режиссура» первое место заняли режиссер и художник Илья Смилга из Санкт-Петербурга и команда «Театр АПЧЪ». Они представили свою версию «Сна Петра I» на музыку 7-й симфонии Дмитрия Шостаковича.

Фото: Данилина Нина.

Во время гала-концерта вместе с членами жюри за участников выступления через официальное сообщество во «ВКонтакте» генерального информационного спонсора фестиваля Телеканала «Санкт-Петербург» также голосовали и простые зрители. По итогам народного голосования были определены обладатели специальных призов зрительских симпатий.

Один из них снова забрала «PANTALEON_studio», а среди режиссерских решений зрителям больше всех понравился номер «Эй, ухнем» от команды «Ростовского государственного музыкального театра». Режиссер Анастасия Неговора и медиахудожник Вячеслав Шестак в коллаборации с солистом Михайловского театра Александром Безруковым и Петербургским Камерным Хором создали действительно запоминающийся мини-спектакль.

Фото: Данилина Нина.

КСТАТИ

Посмотреть финал Международного конкурса молодых медиа-художников и режиссеров мультимедиа «Digital Opera Performance» можно было по всему миру. Онлайн-трансляция была доступна в официальном аккаунте фестиваля Digital opera и на сайте Телеканала «Санкт-Петербург» и в его социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Суммарная аудитория проекта оффлайн и онлайн составила более 450 тысяч. Это означает, что фестиваль Digital Opera достиг основной своей цели - сумел привлечь внимание широкого зрителя к жанру оперы современными средствами. Впереди у проекта новые возможности, и в следующем году, по традиции, фестиваль будет ждать новых участников на своем конкурсе.