В акватории Ладоги открыли памятную стелу в честь защитников острова Сухо. Фото: Благотворительный фонд им. Г.М. Погосяна.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Ленинградцам и петербуржцам не надо объяснять, какую роль в спасении блокадного Ленинграда сыграла Дорога жизни. Но не все знают, что спасительная ниточка, связывавшая осажденный город и Большую землю, чуть не оборвалась осенью 1942 года. Тогда немцы спланировали операцию по захвату небольшого острова Сухо, на котором базировался гарнизон численностью около ста человек. Планам врага помешали мужество и героизм советских солдат и моряков, которые в неравном бою отстояли остров.

Победа у Сухо оказалась одним из важнейших сражений на Ладоге. Она спасла не просто маленький островок размером 90 на 60 метров, но и все коммуникации, проходившие через озеро -Дорогу жизни, подводный электрический кабель и топливопровод, а следовательно, и сам Ленинград.

Спустя 80 лет, накануне годовщины легендарного боя, в Музейно-мемориальном комплексе «Дорога жизни» состоялось торжественное открытие памятника «Героическим защитникам острова Сухо».

ПОДВИГ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ

Памятная стела в честь защитников острова Сухо установлена по личной инициативе почетного мецената Петербурга Грачьи Погосяна и при поддержке Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великою. Средства на установку мемориала выделил Благотворительный фонд им. Г. М. Погосяна. К слову, памятник героям острова Сухо - не первый пример сотрудничества музея с Благотворительным фондом Погосяна. В дар музею фондом переданы бюсты маршала Советского Союза Леонида Александровича Говорова и Адмирала Флота Советского Союза Ивана Степановиче Исакова, которые заняли место в музейной экспозиции. А перед торжественным открытием стелы для участников церемонии был организован показ документального фильма «Адмирал Исаков» и презентация книги Руслана Тихомирова «Затерянный гарнизон».

- Я живу в Петербурге и волею судьбы общаюсь и дружу с ветеранами, жителями блокадного Ленинграда, именно они меня вдохновляют. Когда прикасаешься к истории, начинаешь чувствовать перед собой большую ответственность за ее сохранение. В свое время нас воспитывали родители, учителя, они заложили в нас уважение к истории родной страны. И сейчас мы должны сделать тоже самое для молодого поколения, - говорит почетный меценат Петербурга Грачья Погосян.

ПАМЯТЬ ВАЖНА ДЛЯ КАЖДОГО

В торжественной церемонии открытия памятной стелы героическим защитникам острова Сухо приняли участие представители городских и областных властных структур, ветераны Дороги жизни и ВМФ, участники обороны Ленинграда, жители блокадного Ленинграда, родственники ветеранов события на острове Сухо, общественные деятели, военнослужащие, курсанты военно-морских учебных заведений, юнармейцы и школьники.

- Появление очередного памятника героям-освободителям - величайшее событие, иначе его назвать просто нельзя. Мы долго думали, нужно ли территории музейного комплекса столько памятных объектов, но поняли, что 1-2 монументов недостаточно для того, чтобы увековечить память о тех, кто участвовал в обороне и защите блокадного Ленинграда, - говорит директор Центрального военно-морского музея имени Петра Великого Руслан Нехай. - Думаю, этот монумент очень важен и нужен именно сейчас, потому что он служит напоминанием о любви к родине и самоотверженности ее защитников.

Памятная стела в честь героических защитников острова Сухо стала очередным шагом к восстановлению исторической памяти. Всего же на счету Благотворительного фонда Грачьи Погосяна свыше 300 отреставрированных и установленных объектов исторического, культурного и духовного наследия. Половина из их числа посвящены истории Великой Отечественной войны.