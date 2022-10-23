Цены на продукты резко упали: «Индекс борща» в Петербурге за полгода снизился на 30 рублей

Хорошо упали в цене сезонные овощи. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Борщ с чесночком, да со сметанкой – что может быть вкуснее. Эксперты уверяют, сезонные овощи имеют свойство падать в цене. Особенно - осенью. «Комсомольская правда» несколько месяцев назад запустила проект «Индекс борща», где рассчитывает стоимость блюда в каждом городе. Рассказываем, как она изменилась в Петербурге, какие продукты сейчас упали в цене, а какие выросли.

РЕЦЕПТ СТАРЫЙ, ЦЕНЫ НОВЫЕ

Для подсчетов брали классический рецепт борща, но немного упростили, убрав приправы, а также заменили говядину на курицу. Вот как выглядит список ингредиентов для приготовления супа на семью из четырех человек: картофель, капуста, лук, морковь, свекла, курица, сметана и хлеб.

- Для простых людей, стоимость борщевого набора позволяет увидеть реальное значение «продуктовой» инфляции как в целом по России, так и по отдельным городам, - объясняют цель исследования создатели проекта.

В октябре 2022 года, чтобы приготовить борщ обычной петербургской семье, придется потратить 119, 89 рублей. Еще в мае набор продуктов обошелся на 30 рублей дороже – 149,45 рублей.

А теперь по конкретным продуктам. Сильнее всего за полгода цены упали на капусту. Еще в мае в магазинах за нее просили 13,4 рублей, осенью в три раза меньше – 7,7 рублей.

За капустой также в три раза подешевела свекла: 7,8 рублей против 1,82 рубля. Чуть меньшее падение, но все равно ощутимое, у картофеля – весной он продавался за 17,5 рублей, осенью – за 7,7 рублей.

Курица тоже слегка сдала позиции, полгода назад ее продавали по цене 75,5 рублей, теперь по 68,25.

Радостные новости и для тех, кто любит есть борщ со сметаной. Кисломолочный продукт подешевел почти на полтора рубля, зато хлеб подорожал. Ведь за четыре порции придется заплатить 13,2 рубля, с мая продукт вырос в стоимости в четыре раза.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Картофель - 17,5 руб (май), 7,7 руб (октябрь)

Капуста - 13,4 руб (май), 3,84 руб (октябрь)

Лук - 3,84 руб (май), 1,52 руб (октябрь)

Морковь - 4,16 руб (май), 1,54 руб (октябрь)

Свекла - 7,8 руб (май), 1,82 руб (октябрь)

Чеснок - 1,74 руб (май), 1,02 руб (октябрь)

Курятина 75,5 руб (май), 68,25 руб (октябрь)

Сметана 22, 28 руб (май), 21 руб (октябрь)

Хлеб 3,32 руб (май), 13,2 руб (октябрь)