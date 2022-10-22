Более 140 школьников смогли попробовать себя в роли дизайнеров обуви с помощью очков виртуальной реальности в СПбГУПТД

100 школьников смогли попробовать себя в роли дизайнеров обуви с помощью очков виртуальной реальности в СПбГУПТД. Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

По результатам конкурса Министерства просвещения России по реализации федерального проекта «Профессионалитет» Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна вошел в число первых 70 кластеров, на базе которых созданы современные образовательно-производственные центры по наиболее востребованным отраслям промышленности для нашей страны.

22 октября в рамках Единого дня открытых дверей для абитуриентов «Профессионалитета» были организованы профориентационные мероприятия в кластере обувной и кожгалантерейной промышленности Санкт-Петербурга на базе Колледжа технологии, моделирования и управления СПбГУПТД. За один день профессиональные пробы смогли пройти более 100 школьников. Они познакомились с технологиями сканирования и 3D моделирования на примере сканера TEXEL (Сколково).

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

С помощью очков виртуальной реальности ребята рисовали цифровыми кистями, попробовав себя в роли современного дизайнера обуви. Также будущие выпускники погрузились в изучение технологии 3Dпечати при производстве изделий и даже поработали с материалом и фурнитурой, сделав свои первые кожаные сувениры. Еще одним уникальным интерактивом стала профпроба в лаборатории биомеханики движения стопы, где благодаря современному оборудованию дети начали свое первое исследование в области создания обуви.

Гости смогли познакомиться и с инфраструктурой кластера, посетив учебно-лабораторный сектор, аудитории для творческой подготовки будущих специалистов легкой промышленности, учебно-производственный цех, познакомились с инновационным оборудованием лаборатории биомеханики движения стопы, лаборатории аддитивных и информационных технологий для 3D-сканирования, 3D-печати и создания 3D-моделей, лаборатории материаловедения, лаборатории конструирования обуви и сумок, а также с учебно-производственным секторомс участком раскроя, швейной мастерской и сборочным цехом.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, ректор СПбГУПТД Алексей Демидов:

- На специальности «Профессионалитета» в СПбГУПТД по итогу первой приемной кампании было подано более 1200 заявлений из 72 регионов России и пяти иностранных государств. На сегодняшний день мы готовим кадры по пяти специальностям: конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности, дизайн, экономика и бухгалтерский учет, коммерция и реставрация.У наших выпускников будет возможность параллельного получения высшего образования по заочной форме в Университете промышленных технологий и дизайна во время работы на предприятии, что позволит претендовать на руководящую должность и выстроить карьерную траекторию в более короткие сроки.

В преддверии интерактивных мероприятий для абитуриентов, их родителей и педагогов была организована презентация кластера легкой промышленности «ПромТехДизайн – КТМУ». Участники Дня открытых дверей узнали о преимуществах обучения, возможностях поступления на программы «Профессионалитета» в 2023 году, познакомились с представителями обувных предприятий, которые в системе долгосрочного партнерства выступают в качестве опорных работодателей: АО «ПТК «Модерам», фабрика нестандартной обуви «Меркурий», кожгалантерейная фабрика «Альянс», ООО «Орто-технологии» и ООО «Рассвет».

К участникам Дня открытых дверей обратился заместитель генерального директора по сертификации и взаимодействию с организациями АО «ПТК «Модерам», одного из ключевых партнеров СПбГУПТД в части реализации программ «Профессионалитета», Андрей Басавин. Он отметил, что помимо подготовки специалистов в продуктовую линейку кластера входит информационно-техническая поддержка предприятий, использование лабораторного комплекса для того, чтобы малым предприятиям предоставить возможности экспертизы в создании и прототипировании, включение в эту работу студентов, для того, чтобы ребята на реальных кейсах получали профессиональный опыт.

Руководитель кластера легкой промышленности «ПромТехДизайн – КТМУ», генеральный директор Фабрики нестандартной обуви «Меркурий» Сергей Щербаков:

- Мы создали современное креативное пространство, оснастили его оборудованием, мы собираемся тестировать его эргономику, улучшать его и дальше транслировать этот опыт на предприятия, создавая некий стандарт эффективности рабочего пространства. Мы формируем понятный для студентов, родителей и предприятий карьерный маршрут, где будет понятно, что для того, чтобы стать дизайнером, надо познать профессию через руки, получить опыт раскройщика и швеи, понять технологический и бизнес процесс.

Директор Колледжа технологии, моделирования и управления СПбГУПТД Мария Корабельникова:

- Уникальность нашего кластера с точки зрения материально-технического оснащения заключается в том, что здесь собрано оборудование для проектирования, прототипирования и производства обуви и кожгалантерейных изделий. На современных фабриках мы можем встретить подобное оборудование, но именно у нас собран весь цикл от проектирования до изготовления готовой продукции. Лаборатория аддитивных технологий – это 3Д принтеры, сканеры, где ребята могут воплотить в жизнь свои уникальные модели. Компьютерные классы имеют системы автоматизированного проектирования Аско. В лаборатории биомеханики стопы студенты могут проводить исследования, связанные с проектированием и изготовлением ортопедической обуви. Автоматизированный раскрой, парк швейных машин представлен разнообразными моделями, позволяющими производить все необходимые операции по сборке заготовок верха обуви и кожгалантерейных изделий.