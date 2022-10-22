«Юмор без тормозов и фривольные шутки». Валдис Пельш рассказал о тайнах «Черного КВН», который существовал вне телекамер

Валдис Пельш признался, заменит ли Александра Маслякова в роли постоянного ведущего КВН

Знаменитый шоумен Валдис Пельш не так давно предстал перед телезрителями в новом амплуа. Он один из немногих за все годы существования КВН оказался за стойкой ведущего передачи, где все привыкли видеть Александра Маслякова, у которого начались проблемы со здоровьем. Тут же поползли слухи: неужели это навсегда? «Комсомолка» поговорила с Валдисом Пельшем о дальнейшей судьбе КВН, его первом появлении на телевидении, черном юморе и звездах, испортивших программу «Угадай мелодию».

«НАШИ ПРОИГРАЛИ»

- Каким было ваше первое появление в КВН? Это ведь было и первое появление на телевидение, была ли цель там закрепиться?

- Цель была выиграть. Мы играли в составе команды университета, наша группа «Несчастный случай» отвечала за музыкальные конкурсы. Со своей задачей мы справились – ни одну «музыкалку» не проиграли. Победителем стала команда Новосибирска, но чемпионами в музыке остались все-таки мы.

Насчет телевидения… Мы тогда занимались театром и, собственно говоря, не исключали телевидение как возможное место для воплощения наших талантов. Но для того, чтобы его рассматривать как серьезную цель, нужно иметь уже какие-то предложения, видеть заинтересованность неких лиц. Такого тогда не было, была только игра. Мы получили удовольствие, бесценный опыт и пошли дальше.

- Первые выступления принесли вам какую-то славу или узнаваемость?

- Нет. Мы почувствовали только большую ответственность. Тогда в МГУ была большая студенческая дискотека, и вдруг диджей вышел, остановил музыку и сказал: «Наши проиграли». Тишина и один человек отчетливо говорит: «Козлы». Вот это, собственно говоря, и была ответственность. После этого, честно, не очень хотелось появляться в университете. Особенно не хотелось попасться на глаза тому человеку, который назвал нас козлами.

"Черный КВН" существовал вне публики и телекамер Фото: Иван МАКЕЕВ

- Вы упомянули, что юмор сильно изменился в последние годы. Часто можно услышать, что он стал «черным» или слишком пошлым.

- КВН – это последняя инстанция, к которой можно применить этот негатив. Кто-кто, а Александр Масляков следит за тем, чтобы юмор все-таки оставался высококультурным в хорошем смысле этого слова. Именно поэтому люди и смотрят КВН. Наши коллеги с канала ТНТ имеют более широкие рамки в плане фривольности юмора.

Это как «Черный КВН». Была такая практика. Ребята собирались на фестивалях и без публики, между собой, устраивали игру, в которой юмор был без тормозов. Это было зрелище, скажем так, для весьма взрослых людей. Постепенно он получил распространение, подобную программу даже заказывали для различных мероприятий: «Ребят, мы хотим увидеть «Черный КВН», получится?». Я оказывался ведущим таких вечеров и вначале всегда предупреждал: «Дорогие друзья, если кто-то к такому не готов, то искренний мой вам совет – просто выйдите из зала, потому что это может вам очень не понравиться и испортить настроение. Если готовы – оставайтесь, но будьте с собой честны, что это откровенная, фривольная история».

То же самое касается и телевизионных программ: вы сами определяете, что будете смотреть. Не нравятся какие-то заходы, кажутся скучными, пошлыми, неактуальными? Переключайте и все. То, что мне может казаться хорошим, для вас может иметь другую ценность. Так что, хорош ли КВН? Хорош ли юмор на другом канале? Это решает каждый конкретный зритель.

«У МАСЛЯКОВА ВСЕ ХОРОШО»

- «КВН уже не тот…», - что подразумевается под этой фразой?

- Это правда. Эту фразу ввел в обиход сам Александр Васильевич. Она была употреблена, чтобы вызвать некий резонанс. Цель была достигнута – стали достаточно часто говорить, что КВН уже не тот. Но любая программа, любой юмор не могут быть неизменными. Все должно быть вариативным, меняться в зависимости от того времени, в котором мы живем. Мы должны шутить в модной манере или на темы, которые сейчас актуальны и востребованы среди нашего поколения. Вот и весь секрет.

- КВН славится своим бессменным ведущим Александром Масляковым, но в последнее время из-за его болезни эта традиция нарушается. Изменилась ли от этого атмосфера на площадке?

- Это уже судить вам, зрителям. На то мы и ведущие, чтобы достаточно долго быть рулевыми того или иного формата, потому что мы на своем месте. И то, что Александр Васильевич провел такое количество игр в КВН, говорит о том, что и он на своем месте.

Несколько игр не так давно провел я. Тут все просто с точки зрения профессии. Вы должны не пытаться проявить свою самобытность, яркость, уникальность или неповторимость, а просто должны существовать внутри программы с одной целью – чтобы записать хороший выпуск. Тем более, по просьбе человека, которого вы уважаете, в данном случае Александра Васильевича. В обратном случае вы просто перетянете все одеяло на себя.

Не так давно Валдис Пельш провел несколько игр КВН Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Поговаривают, что вы можете сменить Александра Маслякова и стать постоянным ведущим КВН.

- На данный момент никаких предложений или обсуждений относительно этого не было. Мне позвонили из руководства КВН и спросили, смогу ли я провести полуфинал. Я согласился. О последующих выпусках пока речи не шло. Да я и не вижу в этом смысла, потому что, судя по той последней игре, которую провел Александр Васильевич, у него все хорошо. Дай бог, чтобы он нашел в себе силы. Решит ли он дальше идти в сезон или примет какое-то другое решение, это за ним. Я сейчас занимаюсь вплотную производством программы «Поем на кухне всей страной», работы хватает выше крыши.

«УГАДАЙ МЕЛОДИЮ» - МЕРИЛО ПРИЗНАНИЯ»

- Расскажите, в чем уникальность этого шоу? Музыкальных программ в России ведь уже много.

- Мне импонирует в этой истории то, что она народная. В программе участвуют люди, которых вы можете встретить в метро, но они прекрасно поют и могут подарить кучу эмоций. И эти эмоции будут честными, потому что когда вы приглашаете звездную команду, то приходят любимые артисты, но они приходят с другой целью. Они демонстрируют свою звездность в эфире и вновь поражают поклонников. А здесь приходят обычные люди, но становятся героями. С ними работать интереснее мне как ведущему.

- Вы так говорили и о судьбе программы «Угадай мелодию».

- Да, я на эту тему сотрясаю воздух уже много лет. Я периодически просил руководство рассмотреть этот вариант. Идеальным был баланс первых пяти лет. 70-80 процентов участников – это обычные игроки, а во время спецвыпусков блистали звезды. Тогда и артисты знали, что к нам не так легко попасть в программу, это было неким мерилом их признания. А так звезд нужно постоянно поставлять в кадр и уже непонятно, заслужил ли он это или просто других не нашлось на эти даты.

По мнению Валдиса, российские зрители более сердобольные Фото: Иван МАКЕЕВ

- Как российские зрители выбирают любимые передачи? Что их цепляет?

- Тут должно сойтись огромное количество факторов, чтобы программа вошла в историю. Это сценарий, декорации, музыка, съемка, монтаж, не последнее место занимает и ведущий. Но как это все сложить, никто не знает.

У нас вот был проект «Русская рулетка». Там люди, отвечая правильно на вопросы, зарабатывали деньги, а отвечая неправильно, проваливались в декорации. Эта программа не очень зашла. Оказалось, что у нас в России народ сердобольный. Люди говорили: «Хорошая программа. Я ее не смотрю, мне людей жалко, которые проваливаются». В Азии, например, вот этот формат пошел. У нас же эта проблема оказалась для формата неразрешимой. Жалко соотечественников.

- Но ведь программы, где в суровых условиях оказываются знаменитости, становятся популярны.

- Звезды, правильно. Не обычные люди, а звезды. Мы в «Русской рулетке» начали бросать звезд, и рейтинги поднялись. Потому что звезд менее жалко, никто не спорит.

В 90-е годы, по мнению Валдиса, телевизионщики стремились сделать мир лучше Фото: Иван МАКЕЕВ

- Чего сейчас не хватает отечественному телевидению?

- Не хватает принципа, который ярко прослеживался в 90-х. Тогда телевизионщики искренне хотели сделать мир лучше. В этом случае все получается. Если вы преследуете цель весьма корыстную, и вас не заботит качество продукта, последствия того, что вы показываете людям, то тогда вы не делаете телевидение.

Сейчас многие говорят, что концерты и праздники в нынешних условиях – это пир во время чумы. Что думаете на этот счет?

- Допустим, что эти люди правы. Мол, в наше непростое время нечего развлекаться. И что теперь делать? Закрыть развлекательное телевидение? По логике - да. Если же побеждают те, кто считает, что развлечения – это неотъемлемая часть жизни человека, то нужно закрыть информационное телевидение. И то, и другое будет неправильно, поэтому каждый зритель сам должен решать, какую информацию получать из голубых экранов. Вы голосуете пультом, а досужие рассуждения – это пустое сотрясание воздуха.

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