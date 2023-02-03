Водителю «Майбаха» не удалось подкупить инспектора ГИБДД в Петербурге

Пьяный водитель "архивной" машины пытался дать взятку полицейским. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Пьяный водитель минивена «Мерседес-Майбах» не смог подкупить петербургского инспектора ГИБДД. Элитную иномарку наряд ДПС остановил неподалеку от метро «Комендантский проспект». Поводом стали номера машины, которые числятся как сданные в архив. То есть недействительные.

- Прежний владелец снял автомобиль с регистрации после продажи, а новый хозяин не торопился ставить на учет, желая избежать ненужных расходов за нарушения правил движения, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Полицейские сняли номера с машины и заметили, что водитель имеет признаки опьянения. Мужчину «пробили» по базе и оказалось, что он уже дважды лишался прав за пьянку. Последний раз это было в апреле 2021 года. тогда суд запретил мужчине садиться за руль 2,5 года. Новое нарушение означало уголовное дело с перспективой лишения свободы.

Водитель тут же попытался «договориться» с инспектором. Его предупредили об ответственности, но автомобилист сунул в бардачок патрульной машины две тысячи рублей. После чего был закован в наручники.

Его машину отправили на спецстоянку, а на самого водителя завели два уголовных дела: за дачу взятки и за повторное вождение в пьяном виде.