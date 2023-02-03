В Сбере выяснили, сколько денег нужно петербуржцам для финансовой независимости. Фото: freepik.com.

Петербуржцам для финансовой независимости необходимо 8,7 млн рублей накоплений, выяснила СберСтрахование жизни. В среднем по стране этот показатель составляет 4,3 млн рублей. В 2021 году, когда проводилось аналогичное исследование, горожане озвучили сумму в 4,1 млн рублей.

Фундаментом финансовой независимости большинство опрошенных жителей Санкт-Петербурга назвали достойную зарплату — с этим согласились 91% респондентов (65% в 2021 году). Для этого среднемесячный доход должен начинаться от 131 тыс. рублей. В среднем по стране этот показатель составил 77,4 тыс. рублей. Сами петербуржцы двумя годами ранее ориентировались на 99 тыс. рублей ежемесячного дохода.

Для 67% респондентов из Санкт-Петербурга непременным условием материального благополучия является наличие недвижимости для сдачи в аренду. Ещё 43% важным пунктом считают наличие накоплений, 21% — собственный бизнес, 4% — инвестиции в акции и облигации.

По данным исследования Сбера, портрет финансово независимого петербуржца респонденты описали так: живёт в собственном жилье (71 против 49% в 2021 году), полностью обеспечивает себя материально (54 против 65%), имеет стабильный заработок, покрывающий все потребности (44 против 49%), путешествует (21 против 49%), помогает родным (14 против 20%), получает пассивный доход от инвестиций или вкладов (21 против 24%).

53% петербуржцев считают себя материально свободными. Респонденты сами стали или хотели бы стать финансово независимыми в 25 лет.

Анатолий Песенников, заместитель председателя Северо-Западного банка Сбербанка:

«В общероссийском рейтинге в 2023 году петербуржцы заняли первое место по размеру накоплений, которые они считают необходимым иметь для материальной свободы (8,7 млн рублей), опередив москвичей (7,4 млн рублей) и ярославцев (5,3 млн рублей). Финансовая дисциплина поможет сформировать сбережения на любую сумму. Приучить себя к системному подходу можно, например, с накопительным страхованием жизни (НСЖ). Дополнительно в НСЖ доступна страховая защита. Заключить такой договор можно в любом отделении Сбера в Санкт-Петербурге».

Исследование проводилось в январе 2023 года в 37 российских городах с населением свыше 500 тыс. по репрезентативной выборке. В опросе приняли участие 11 тыс. человек.

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