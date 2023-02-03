В Санкт-Петербурге и Ленинградской области восемь клиентов Почты России стали миллионерами, купив лотерейные билеты. Фото: Артем КИЛЬКИН

Удачу клиентам и выигрыш по 1 млн руб. принёс первый новогодний тираж флагманской лотереи «Мечталлион» от бренда «Национальная Лотерея». Каждый билет обошёлся счастливчикам в 100 руб.

Лотерейные билеты они приобрели в почтовых отделениях, а о крупном выигрыше узнали 1 января — по итогам розыгрыша новогоднего тиража на Первом канале. Счастливые билеты клиенты Почты приобрели в почтовых отделениях Петербурга и Кингисеппского района. В целом по стране по итогам новогоднего тиража 184 человека, купивших лотерею на почте, получат по миллиону рублей.

Билеты тиражных и бестиражных лотерей продаются во всех почтовых отделениях. Проверить на выигрыш билет бестиражной лотереи можно сразу после его покупки. Розыгрыши по тиражным лотереям проходят ежедневно и еженедельно. Выигрыш, сумма которого менее 15 000 руб., можно получить в отделениях Почты России.

В целом, в первом новогоднем розыгрыше «Мечталлиона» 270 участников выиграли по 1 млн руб. Всего за тираж выигрышными оказались около 4 млн билетов, а общая сумма выигрышей участников составила более 868 млн руб. Трансляции розыгрышей тиражей флагманской лотереи «Мечталлион» можно увидеть каждое воскресенье на Первом канале.