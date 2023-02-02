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Экономика2 февраля 2023 9:46

Банк Уралсиб запустил расчеты в турецких лирах

Покупка или продажа турецких лир доступна только через дилинг
Банк Уралсиб запустил расчеты в турецких лирах. Фото: пресс-служба Банка Уралсиб.

Банк Уралсиб запустил расчеты в турецких лирах. Фото: пресс-служба Банка Уралсиб.

Банк Уралсиб запустил расчеты в турецких лирах. Комиссия за операции по счету взимается в соответствии с действующими тарифами РКО.

Покупка или продажа турецких лир доступна только через дилинг. Валюта расчетов – доллары США, российские рубли.

Более подробно о возможности проведения операций и о тарифах на услуги можно узнать по телефону Центра дистанционного обслуживания бизнеса 8-800-700-77-16, в чате онлайн-банка Уралсиб Бизнес Онлайн, или в офисах Банка Уралсиб, обслуживающих бизнес-клиентов.

БИЗНЕС-ПРЕССБанк "УРАЛСИБ"