В Выборгском районе Петербурга построят две новые магистрали

Компания «Главстрой Санкт-Петербург» получила от службы государственного строительного надзора и экспертизы Петербурга разрешение построить два новых участка улично-дорожной сети в ЖК «Северная долина». Фото: пресс-служба «Главстрой Санкт-Петербург».

Где дорога, там и путь! Компания «Главстрой Санкт-Петербург» получила от службы государственного строительного надзора и экспертизы Петербурга разрешение построить два новых участка улично-дорожной сети в ЖК «Северная долина». Компания планирует закончить строительство до конца года.

Первая из них - улица Меркурьева. Магистраль длиной 540 метров проложат в Выборгском районе от улицы Федора Абрамова до проспекта Энгельса. Это будет уже четвертый выезд из нового микрорайона. Магистраль местного значения с 4 полосами движения шириной в 3,5 метра и тротуаром в 3 построят в два этапа. Ее оборудуют светофорными постами и пешеходными переходами. Назвали новую дорогу в честь народного артиста СССР Василия Меркурьева.

Также в скором времени «Главстрой Санкт-Петербург» начнет строительство продолжения Толубеевского проезда. Новый участок длиной 954,61 метров свяжет улицы Михаила Дудина и Николая Рубцова. Он будет оснащен светофорными постами, пешеходными переходами и тротуарами. По четырехполосной дороге можно будет легко проехать к взрослой и детской поликлиникам, которые возводит компания.

Новые участки улично-дорожной сети в ЖК «Северная долина» планируют достроить к 4 кварталу 2023 года.

Девелоперскую компанию «Главстрой Санкт-Петербург» создал промышленник Олег Дерипаска. Застройщик продолжает поэтапно развивать транспортную инфраструктуру комплекса «Северная долина». При создании новой комфортной городской среды холдинг следует принципам своего основателя. Он предполагает строительство не только жилых домов, но и всех необходимых инфраструктурных объектов.

К 2023 году около станции метро «Парнас» компания «Главстрой Санкт-Петербург» построила и ввела в эксплуатацию свыше 5,9 км дорог. Последняя из них - продолжение улицы Федора Абрамова длиной 251 м. Участок ведет от улицы Заречной до Шишкина. Его закончили в январе 2023 года.

Интересно, что названия в «Северной долине» продолжают традицию использования имен заслуженных деятелей искусств. Например, все дороги носят имена известных поэтов, художников, народных артистов, выдающихся композиторов XX века - Михаила Дудина, Федора Абрамова, Николая Рубцова, Валерий Гаврилина, Юрия и Андрея Толубеевых, Василия Меркурьева, Ивана Шишкина.